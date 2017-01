Carta aos Leitores

Homenagem à memória de um grande humanista

Acompanhei com pesar a doença e morte do Dr. Mário Soares. Como Primeiro-Ministro, nos anos 70, apoiou a consolidação da Universidade Católica Portuguesa (UCP), quando o ensino superior atravessava um período particularmente conturbado em Portugal. Mais tarde, como Presidente da República, incentivou a UCP e a Diocese de Macau a criar o Instituto Inter-Universitário de Macau (IIUM), hoje Universidade de São José (USJ). Já simples cidadão, deslocou-se a Macau para a inauguração das instalações do Instituto na Rua de Londres 16 (NAPE), ainda hoje sede da USJ.

Encontrei-me algumas vezes com o Dr. Mário Soares após a sua nomeação para presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, mas recordo sobretudo, com emoção, um almoço na Reitoria da Católica, em Lisboa, pouco antes da minha vinda para Macau, em que fez questão de me lembrar com insistência os factos atrás referidos, sublinhando a sua convicção de que à Universidade de São José cabia o desafio de prolongar academicamente em Macau a multissecular ligação da China ao mundo lusófono.

Gostaria, portanto, de testemunhar, nesta hora, a minha homenagem à memória de um grande humanista, político de referência na instauração e defesa das liberdades cívicas e da democracia em Portugal, e amigo da Universidade de São José.

O Reitor,

Pe. Peter Stilwell