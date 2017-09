Apenas dois Católicos eleitos pelo Sufrágio Directo

As excepções Pereira Coutinho e Ng Kuok Cheong.

José Pereira Coutinho e António Ng Kuok Cheong foram os católicos eleitos, pela via directa, nas legislativas do passado Domingo.

«Estou extremamente contente com o resultado das eleições», disse a’O CLARIM Pereira Coutinho. «Espero que o Governo assuma as suas responsabilidades na área da governação, dando respostas mais sérias, e não faça ouvidos de mercador» quanto «aos problemas que atingem a população», sublinhou, numa reacção ao que espera para os próximos quatro anos.

A título de exemplo, referiu que «após a passagem do tufão Nida, no ano passado, levantou uma série de questões relativas ao modo de funcionamento dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau» e que «se o Governo fizesse um inquérito, talvez a magnitude dos estragos ou o número de vidas ceifadas tivesse sido menor com o tufão Hato».

Já Ng Kuok Cheong espera manter o registo que o tem caracterizado desde 1992, ano em que foi eleito deputado pela primeira vez: maior nivelamento da qualidade de vida, favorecimento das camadas mais vulneráveis da sociedade, avanço do sistema político em direcção à democracia e fiscalização das políticas governamentais.

P.D.O.