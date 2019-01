Anunciado pela Rede Mundial de Oração do Papa

As intenções de Francisco para 2019.

A Rede Mundial de Oração do Papa anunciou as intenções do Santo Padre Francisco para os doze meses de 2019. Como nos dois anos anteriores, haverá apenas uma intenção a cada mês e pode ser de dois tipos: pela evangelização ou universal.

Janeiro

Pela evangelização: Pelos jovens, especialmente os da América Latina, para que, seguindo o exemplo de Maria, respondam ao chamamento do Senhor para comunicar ao mundo a alegria do Evangelho.

Fevereiro

Universal: Pelo acolhimento generoso das vítimas do tráfico de pessoas, da prostituição forçada e da violência.

Março

Pela evangelização: Pelas comunidades cristãs, em particular as que são perseguidas, para que sintam a proximidade de Cristo e para que os seus direitos sejam reconhecidos.

Abril

Universal: Pelos médicos e pelo pessoal humanitário presentes em zonas de guerra, que arriscam a própria vida para salvar a dos outros.

Maio

Pela evangelização: Para que, através do empenho dos próprios membros, a Igreja em África seja fermento de unidade entre os povos, sinal de esperança para este continente.

Junho

Pela evangelização: Pelos sacerdotes, para que, com a sobriedade e humildade da sua vida, se empenhem numa solidariedade activa para com os mais pobres.

Julho

Universal: Para que todos aqueles que administram a justiça operem com integridade e para que a injustiça que atravessa o mundo não tenha a última palavra.

Agosto

Pela evangelização: Para que as famílias, graças a uma vida de oração e de amor, se tornem cada vez mais “laboratórios de humanização”.

Setembro

Universal: Para que os políticos, os cientistas e os economistas trabalhem juntos pela protecção dos mares e dos oceanos.

Outubro

Pela evangelização: Para que o sopro do Espírito Santo suscite uma nova primavera missionária na Igreja.

Novembro

Universal: Para que no Próximo Oriente, no qual diversas tradições religiosas partilham o mesmo espaço de vida, nasça um espírito de diálogo, de encontro e de reconciliação.

Dezembro

Universal: Para que cada país tome as medidas necessárias para fazer do futuro dos mais jovens uma prioridade, sobretudo daqueles que estão a sofrer.