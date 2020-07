Uma nova iluminação pública para a cidade

CEM E UNIVERSIDADE DE MACAU LANÇAM DESAFIO AOS JOVENS

Com o objectivo de “aumentar a consciencialização e a participação dos estudantes na construção de Macau como cidade inteligente, a CEM e o Laboratório Nacional da Internet das Coisas para a Cidade Inteligente da Universidade de Macau organizam conjuntamente o ‘Desafio de Inovação em Iluminação Pública Inteligente para Jovens 2020’, com o Centro de Promoção de Ciência e Engenharia da Universidade de Macau como co-organizador”, informa a Companhia de Electricidade de Macau (CEM) em comunicado de Imprensa, divulgado no passado Domingo.

Segundo a mesma nota, “o Desafio está dividido em duas categorias: ‘Grupo de Design do Outlook’ e ‘Grupo de Soluções Técnicas’”, tendo “como alvo os alunos do Ensino Secundário (do 8.º ao 12.º Ano de Escolaridade) do ano-lectivo de 2020/2021”. “Os candidatos podem inscrever-se individualmente ou em grupo de no máximo três membros. Os participantes do ‘Grupo de Design do Outlook’ têm de entregar uma maquete para a iluminação pública inteligente da rua acompanhada de uma nota explicativa com relação ao local, vistas circundantes, características culturais e funcionalidades da iluminação pública inteligente. Já os participantes do ‘Grupo de Soluções Técnicas’ devem estudar o mais recente desenvolvimento tecnológico de iluminação pública inteligente e apresentar ideias inovadoras para uma solução técnica original de iluminação pública inteligente adaptada às características específicas de Macau”, acrescenta a CEM.

Para mais informações: umstem.um.edu.mo; 882 245 03. Os candidatos podem inscrever-se e enviar “online” os seus trabalhos de 7 a 21 de Setembro de 2020.