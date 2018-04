Tratamento Inovador não é comparticipado pelos Serviços de Saúde

A Maria precisa da nossa ajuda.

A pequena Maria Inês Trigueiros da Cunha, com sete anos de idade, está a ser tratada a uma forma agressiva de cancro no Hospital Queen Mary, em Hong Kong, e precisa da boa-vontade de pessoas e entidades – privadas e governamentais – para continuar a ter esperança em ultrapassar esta delicada fase da sua ainda curta vida.

«Em meados de Janeiro de 2016 foi diagnosticado à minha filha um cancro do tipo meduloblastoma, ou seja, um tumor primário que ocorre com maior frequência em crianças.

A Maria foi internada no Hospital Conde de São Januário e submetida a uma cirurgia para a remoção do tumor. Uns dias depois foi sujeita a nova intervenção para colocação de um cateter intravenoso, por onde seriam mais tarde aplicados os tratamentos de quimioterapia. Foi depois internada no Hospital Queen Elizabeth, em Kowloon, para tratamento de radioterapia durante mais de dois meses», contou a’O CLARIM o pai Francisco Cunha.

Após os tratamentos de radio e quimioterapia, a pequena Maria teve uma recaída em Março de 2018, sendo desta vez internada no Hospital Queen Mary, ligado à Universidade de Hong Kong. Os médicos propuseram aos pais que a filha fosse sujeita a um tratamento experimental. Ao invés de quimioterapia, poderia fazer imunoterapia (reforço do sistema imunitário por injecção de anticorpos específicos e indutores do sistema imunitário).

«Infelizmente, a primeira fase de aplicação desse tratamento já acabou e não se sabe quando começará a segunda fase. Não sendo um tratamento provado e comprovado, o mesmo também não se encontra aprovado pelos Serviços de Saúde de Macau, pelo que, em princípio, terão de ser os pais da Maria a comportar todos os encargos. Sem outra possibilidade de salvação, é para isto que trabalhamos e rezamos todos os dias», disse Francisco Cunha.

A página do Facebook “Vamos ajudar a Maria” já tem seis mil e 460 “gostos”. Os donativos para custearem as futuras despesas médicas podem ser feitos através da conta do BNU nº 9015024391.

P.D.O.