Taça do Mundo de GT da FIA no Circuito da Guia

Trio da BMW ambicioso.

Marco Wittmann (Alemanha), Augusto Farfus (Brasil) e Tom Blomqvist (Grã-Bretanha) são o trio da BMW escalado para disputar a Taça do Mundo de GT da FIA, com ambição de chegar à vitória individual e por equipas.

«Já estive em Macau várias vezes e adoro esta pista. É muito exigente e não permite o menor erro. Com a sua exigente combinação de secções rápidas e muito estreitas, adquire realmente a frequência do pulso de cada piloto», disse Marco Wittmann, campeão do DTM em 2014 e 2016, numa nota de Imprensa da BMW Motorsport enviada a’O CLARIM.

«Gostei muito do sucesso na Fórmula 3, em particular, pois subi ao pódio. A experiência do GT que até agora tive foi com o BMW Z4 GT3. Estou ansioso para ver como o BMW M6 GT3 se comporta nas ruas estreitas. Estou realmente ansioso por disputar a minha última corrida do ano e espero que a minha vitória no final do DTM [deste ano], em Hockenheim, me possa estimular em Macau», acrescentou o alemão, que vai defender as cores da equipa FIST Team – AAI Motorsports.

Augusto Farfus vai estar aos comandos do BMW Art Car, desenhado por Cao Fei (China), da equipa BMW Team Schnitzer, enquanto Tom Blomqvist vai entrar em acção com outro BMW M6 GT3 da ROWE Racing.

Entretanto, a SJM Theodore Racing by Prema confirmou, esta semana, a presença dos pilotos Maximilian Gunther, Callum Ilott, Zhou Guan Yu e Mick Schumacher (filho de Michael Shumacher) para disputarem a Taça do Mundo da FIA de Fórmula 3.

P.D.O.