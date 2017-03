Seminário recebe imagem de Nossa Senhora

Fátima em São José.

O Seminário de São José recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, no passado dia 11 de Março, que foi enviada pela igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa. Na cerimónia de recepção estiveram presentes D. Stephen Lee, bispo de Macau, vários sacerdotes e dezenas de fiéis.

A imagem foi transportada até ao interior da igreja por dois membros da Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José, Bernardo Jorge e António Leong. De seguida, foi celebrada missa com cânticos marianos e rezou-se o Terço.

A imagem ficará exposta até ao dia 17 de Abril, sendo diariamente recitado o Terço pelas 17 horas. Esta etapa da visita da imagem peregrina integra as comemorações, a decorrer em Macau, do Centenário das Aparições da Virgem Maria em Fátima. Por este motivo, o Terço agendado para a Festa de São José – organizada pela Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José – no próximo dia 20, será adiantado meia hora.