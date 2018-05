Semana D’África até 2 de Junho

Comunidades dos PALOP em festa

Um grupo de quatro associações de países africanos de língua oficial portuguesa com sede em Macau comemora hoje o Dia d’África, na égide do debate “Que África Queremos?”, que terá lugar a partir das 18 horas e 30 na Universidade de São José. O evento faz parte da Semana d’África, cujo programa se prolonga até ao próximo dia 2 de Junho. O debate, moderado pelo jornalista Jorge Silva, tem como intervenientes Carlos Frota, primeiro cônsul-geral de Portugal em Macau e ex-embaixador na Coreia do Sul e na Indonésia, que irá abordar as “Relações diplomáticas e económicas China-África”; Graça Sanches, especialista em género e fiscalização legislativa, que irá falar da “Igualdade de Géneros nos PALOP – O caso de Cabo Verde”; e Ângelo Rafael, doutorando da Universidade de Macau, que falará das “Vivências de estudantes Africanos na Ásia – Macau”. A Semana d’África inclui um “workshop” de artesanato na Livraria Portuguesa, a 28 de Maio, a exibição da película “O Contrato” na Fundação Rui Cunha, a 30 de Maio, e a exibição cultural “Mãe África” no Old Taipa Taverna, a 2 de Junho. A iniciativa é co-organizada pela Associação Amizade Macau – Cabo Verde, pela Associação dos Amigos de Moçambique, pela Associação dos Guineenses, Amigos e Naturais da Guiné-Bissau e pela Associação dos Sãotomenses e Amigos de São Tomé e Príncipe, Macau – China.