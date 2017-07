São João e Dia de Macau na Califórnia

Macaenses fiéis às origens

Unidas pela fé, as três associações macaenses com sede na Califórnia – UMA, Lusitano Club e Casa de Macau USA – juntaram-se no passado dia 24 de Junho para comemorar a festa de São João e o Dia de Macau, no Centro Cultural de Macau, em Fremont (Estados Unidos).

Trata-se de uma tradição religiosa e social assinalada anualmente, que este ano reuniu mais de cinquenta macaenses da diáspora. Convidado para celebrar missa, o padre Lee, de nacionalidade tailandesa, «mostrou-se muito comovido», revelou a’O CLARIM Henrique Manhão, presidente da Casa de Macau USA.

Durante a homilia, o sacerdote apelou aos presentes para continuarem a festejar a efeméride levada de Macau, com o propósito de manterem viva a identidade luso-macaense, lembrando ainda que foram os portugueses os primeiros europeus a chegar ao Sião [em 1511].

Maria Roliz, presidente do Centro Cultural de Macau, proferiu algumas breves palavras sobre o significado da festa, dizendo, conforme a tradição, que foram os padres jesuítas da Fortaleza do Monte a salvar Macau da invasão holandesa, com alguns tiros de artilharia.

Findo o acto religioso, foi servido um almoço com comida macaense, no qual não faltou o tradicional minchi. As iguarias foram preparadas por “chefes” macaenses.

P.D.O.