SÃO DANIEL COMBONI CELEBRADO ESTE DOMINGO

Apóstolo de Cristo entre os africanos

Domingo, 10 de Outubro, a Igreja universal celebra o dia festivo de São Daniel Comboni. O Papa São João Paulo II, na sua homilia, proferida durante a cerimónia de canonização de Daniel Comboni, realizada a 5 de Outubro de 2003, afirmou: «São necessários evangelizadores com entusiasmo e com a paixão apostólica do Bispo D. Daniel Comboni, apóstolo de Cristo entre os africanos. Ele empregou os recursos da sua rica personalidade e de uma sólida espiritualidade para tornar conhecido e acolhido Cristo em África, continente que ele amava profundamente».

D. Daniel Comboni nasceu a 15 de Março de 1831, em Limone sul Garda (Brescia – Itália). Desde criança sentiu o desejo de ser missionário e ir para o Japão, onde, no início do Século XVII, mais de duzentos cristãos, entre bispos, padres e leigos, haviam sido mortos como mártires.

Aos dezoito anos, enquanto aluno do Colégio do padre Nicolau Mazza, que acolhia crianças pobres para que pudessem continuar os seus estudos, escutou o testemunho do padre Vinco, um missionário que regressava do continente africano. Este falou das regiões inexploradas onde povos inteiros morriam de fome, de doenças e devido ao comércio de escravos. Na ocasião, referiu também que muitos cristãos haviam tentado ali chegar, mas viriam a falecer por causa do cansaço e das doenças tropicais, ou regressado à Europa em estado doentio e desanimados.

Comboni sentiu-se interpelado e decidiu consagrar a sua vida à evangelização do continente africano; disse mais tarde: «Estou inteiramente disposto a suportar, sem medo, a morte, com o mais atroz dos martírios, ainda que para salvar uma só pessoa de África».

Em Setembro de 1857, aos 26 anos de idade e já padre, Comboni realiza o seu sonho: parte para África com mais cinco companheiros. Um mês após chegarem à missão de Santa Cruz, morre o chefe da expedição missionária, padre Oliboni. Antes de falecer, este disse aos seus companheiros: «Não abandonem a obra começada. Mesmo que fique um só de vós, não desanimem! Deus quer a evangelização dos africanos».

No dia 15 de Setembro de 1864, Comboni escreve o “Plano para a Evangelização da África Central”. Em 1867, para cumprir o seu plano, fundou o Instituto para as Missões Africanas, hoje denominado Missionários Combonianos do Coração de Jesus e, em 1872, funda as Pias Mães da Nigrícia, hoje Irmãs Missionárias Combonianas.

Em 1877 foi nomeado bispo da África Central. No dia da tomada de posse, em Cartum, afirmou: «No meio de vós, nunca deixarei de ser vosso. O dia e a noite, o sol e a chuva encontrar-me-ão sempre pronto para as vossas necessidades: o rico e o pobre, o são e o enfermo, o jovem e o velho, o patrão e o servo, terão sempre acesso ao meu coração. Faço causa comum convosco e o mais feliz dos meus dias será aquele em que puder dar a vida por vós».

No dia 10 de Outubro de 1881, também em Cartum, Comboni sucumbe devido ao peso do cansaço e da febre, virando-se para os seus companheiros: «Coragem no presente, mas sobretudo no futuro. Eu morro, mas a minha obra não morrerá!».

Foram apenas cinquenta anos de vida, devorados por uma grande paixão: a de levar o Evangelho até ao coração de África, caracterizada pela miséria e pelo comércio de escravos.

São Daniel Comboni, rogai por nós!

Miguel Augusto

com Missionários Combonianos