Sam U Ho levou Macau ao Congresso UNIV 2018 em Roma

Viver a universidade para servir o próximo

«Peço a todos vós que vivam os anos da universidade como preparação integral para servir os outros, sendo testemunhos da felicidade e dos valores da fé», disse o Papa Francisco, no passado dia 28 de Março, perante uma audiência a rondar os dois mil e quinhentos jovens, no âmbito do Congresso UNIV 2018, subordinado ao tema “Repensar o Futuro”. O evento decorreu em Roma, entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa.

A participação de Sam U Ho levou o residente de Macau a conhecer melhor a importância da oração, dos jovens na Igreja e do apostolado. «A importância da oração foi aquilo que aprendi em primeiro lugar. Nesta viagem houve muitas sessões de intensa oração. Orámos para nós e por outras pessoas. Aprendi também que a Igreja tem muitos jovens de vários países. Partilham todos a mesma fé. É impressionante», frisou o jovem de 24 anos, actualmente a frequentar o primeiro ano do mestrado de Psicologia Educacional na Universidade de Edimburgo (Escócia).

Quanto à importância do apostolado, sublinhou: «Nos dias que correm os cristãos são mais ou menos uma minoria no mundo. É preciso apostar no apostolado, no fortalecimento da fé de todos os cristãos e espalhar a fé e os valores cristãos pelo mundo, de maneira a propagar a Boa Nova».

Outro jovem, Petrus Wang, de 21 anos, a frequentar o segundo ano de Ciências Políticas na Universidade Baptista de Hong Kong, tinha a intenção de ser baptizado na antiga colónia britânica quando foi convidado a participar no evento em Roma.

«Penso que Roma é por natureza uma espécie de museu ou galeria de arte. Ao ficar submerso nesta atmosfera, na qual a história é transportada, consigo estabelecer um tipo de ligação entre a minha cultura original e a ocidental, que é o centro da civilização ocidental e da Igreja Católica», referiu o residente de Hong Kong, ao explicar a razão de optar pelo baptismo na Cidade Eterna.

O Congresso UNIV é um evento universitário internacional de cariz anual, que se realiza em Roma durante a Semana Santa. Os jovens têm a oportunidade de estudar e reflectir sobre o tema escolhido em cada edição, tendo como objectivo sugerir soluções inovadoras que são partilhadas com outros participantes. O congresso faz parte de um “workshop”, que inclui uma audiência com o Papa, encontros internacionais, projectos sociais e passeios culturais e históricos em Roma.

