Professor David Rodrigues sobre a Educação Inclusiva em Portugal

Exemplo para o mundo.

O professor de Educação da Universidade de Lisboa David Rodrigues disse na passada quarta-feira a’O CLARIM que Portugal é um exemplo a nível mundial na inclusão de crianças com dificuldades e deficiências nas escolas públicas.

«Portugal é neste momento um caso de estudo a nível internacional porque somos dos países do mundo com uma taxa maior de alunos com dificuldades e deficiências que são educados nas escolas regulares [as comummente designadas escolas públicas]», referiu David Rodrigues, acrescentando que «98,5 por cento dos alunos com dificuldades» frequentam aquele tipo de estabelecimentos de ensino.

Este resultado foi conseguido – segundo explicou o também conselheiro nacional da Educação em Portugal – com um conjunto de estruturas que foram adoptadas do ponto de vista político, dado que mil e 500 professores de educação especial estão nas escolas portuguesas exclusivamente para apoiar os alunos com dificuldades.

«Temos cem centros de recursos para a inclusão nas escolas, no sentido de prestarem apoio com técnicos para as crianças que precisam. E temos 25 centros de tecnologias digitais para apoiar a inclusão», salientou no âmbito da palestra “Educação Inclusiva em Portugal: o desafio de educar todos com tudo”, da qual foi orador no campus da Universidade de São José (USJ).

David Rodrigues é professor-visitante da USJ, no mestrado em Educação.

P.D.O.