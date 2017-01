Presidente do Governo Regional da Madeira poderá visitar Macau

“Stopover” a caminho da Austrália.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, deverá deslocar-se este ano a Macau, no âmbito de um périplo à Ásia-Pacífico, que inclui a Austrália, soube O CLARIM esta semana.

A confirmação oficial não chegou à nossa redacção até ao fecho desta edição, apesar das inúmeras tentativas efectuadas nos últimos dias junto da assessoria de Imprensa do Governo Regional, mas a informação já extravasou os muros da Quinta Vigia, a sede da Presidência daquela Região Autónoma.

Segundo O CLARIM apurou, trata-se de uma iniciativa de carácter empresarial, sendo inclusivamente esperada na comitiva a presença de um ou outro empresário com ligações a Macau.

Desde que tomou posse, em Abril de 2015, Miguel Albuquerque tem intensificado esforços no contacto com a diáspora madeirense – à semelhança do seu antecessor Alberto João Jardim – fortemente implementada pelo mundo, sendo a Austrália um dos principais destinos dos insulares.

J.M.E.