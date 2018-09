Arcebispo emérito de Évora preside às celebrações em Fátima.

A Peregrinação Internacional Aniversária de Setembro, a quinta do Ano Pastoral que está a ser vivido em Fátima sob o tema “Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima”, será presidida pelo arcebispo emérito de Évora, D. José Alves.

No dia 12 de Setembro, a Capelinha das Aparições abre as portas pelas 18 horas e 30 (horários de Portugal), sendo que ao início da noite terá lugar a oração do Rosário às 21 horas e 30, seguida da Procissão das Velas e Missa da Vigília, na Cova da Iria. No dia seguinte, 13 de Setembro, a oração do Rosário está marcada para as 9 horas, seguida da Missa Internacional, às 10 horas, e da Procissão do Adeus. Todas estas celebrações terão transmissão em directo, on-line, em www.fatima.pt.

D. José Francisco Sanches Alves estudou nos seminários de Guarda e Évora, vindo a ser ordenado sacerdote desta última arquidiocese a 3 de Julho de 1966. A 8 de Janeiro de 2008 o Papa Bento XVI nomeou-o arcebispo de Évora, tendo entrado solenemente na Arquidiocese no dia 17 de Fevereiro seguinte. Em Junho deste ano o Papa Francisco aceitou a renúncia de D. José Alves, com 77 anos, após este ter atingido a idade determinada pelo Direito Canónico para a resignação.

O Papa escolheu como novo arcebispo de Évora D. Francisco Senra Coelho, que tomou posse no passado Domingo, dia 2 de Setembro.