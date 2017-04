Paróquia de São José Operário

Donativo enviado ao Sudão do Sul.

O pároco da igreja de São José Operário, padre Manuel Machado, salientou a’O CLARIM que o montante de 270 mil patacas angariado na campanha quaresmal do corrente ano foi enviado para os mais necessitados no Sudão do Sul.

«A comunidade cristã de São José Operário, e como resposta ao apelo do Papa Francisco a favor da trágica situação que se vive no martirizado Sudão do Sul, decidiu que a partilha deste ano das renúncias quaresmais se destinavam a aliviar o sofrimento destes nossos irmãos e irmãs que enfrentam uma grave crise alimentar e a fome que condena à morte milhares de pessoas», frisou o sacerdote comboniano.

«Este apelo encontrou eco no coração generoso de muitas pessoas em Macau e juntámos 270 mil patacas», disse o padre Manuel Machado, acrescentando que «o montante foi enviado através dos Missionários Combonianos a trabalhar no Sudão do Sul, garantindo que chegue às pessoas que mais precisam».

Para ele, a importância desta colecta não é tanto a quantia enviada, mas o significado da iniciativa. «Estamos preocupados com a situação dos nossos irmãos e irmãs no Sudão do Sul. Preocupamo-nos com o seu futuro, sinal do nosso amor por eles. Ajudará um pouco e somente ajudará algum, mas nós não permanecemos indiferentes. E eu espero que possamos ser capazes de fazer mais no futuro», concluiu.

P.D.O. com B.K.I.