PADRE PETER STILWELL VAI INTEGRAR A ORDEM TERCEIRA DE SÃO DOMINGOS

«Até que ponto estamos dispostos a mudar de vida?»

O padre Peter Stilwell celebrou na passada sexta-feira a última missa na Sé Catedral, tendo no dia seguinte iniciado uma longa viagem para Portugal. Actualmente cumpre quarentena em Hong Kong na casa dos padres dominicanos, devendo posteriormente integrar a Ordem Terceira de São Domingos.

Uma vez que os jesuítas em Macau se encontravam a celebrar a Festa de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, o padre Peter Stilwell foi convidado a substituir o padre Luís Sequeira SJna missa da passada sexta-feira.

O padre Peter Stilwell agradeceu o gesto e lembrou que foram os jesuítas os primeiros missionários a chegar a Macau, a eles se devendo a construção do Colégio de São Paulo e o primeiro governador do bispado de Macau, D. Melchior Carneiro Leitão.

Após a leitura do Evangelho Segundo São Mateus, o ex-reitor da Universidade de São José (USJ) falou na homilia sobre a descrença dos homens em Jesus devido ao preconceito: «Perguntavam de onde Lhe vinha tanta sabedoria, bem como os milagres. Pois não era um sacerdote, nem um doutor da lei e não se vestia como os fariseus. Que estatuto, pois, tinha Jesus para os ensinar? E foi por pouco Nele acreditarem que Jesus ali poucos milagres realizou».

Para o padre Peter Stilwell, é fundamental «uma mudança ao nível dos dirigentes e da nossa relação com Deus. Jeremias dizia que o templo havia de ser destruído, caso não mudasse o coração das pessoas. Na realidade, até que ponto estamos dispostos a mudar de vida?». E recuperou a ideia inicial: «A partir dos nossos preconceitos não queremos aceitar Deus, aceitar a Sua Graça».

A concluir a homilia, o sacerdote agradeceu ao padre Daniel Ribeiro a oportunidade de celebrar a missa de sexta-feira e aos bispos D. José Lai e D. Stephen Lee todo o apoio durante os oito anos que serviu a diocese de Macau e a Igreja universal nas funções de reitor da Universidade de São José. «Agradeço em especial ao bispo D. José Lai o convite para vir para Macau – uma decisão tomada em consonância com D. José Policarpo[patriarca de Lisboa entre 1998 e 2013]. Permitiu-me trabalhar muito e longamente a favor da diocese de Macau e da Igreja universal, através da reestruturação da USJ».

«Que Deus vos abençoe a todos e às vossas famílias. A Igreja é isto mesmo: podemos estar em muitas terras, mas unidos na mesma fé. Fazemos parte do mesmo corpo de Jesus Cristo», disse.

Por sua vez, o padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da igreja da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, elogiou o trabalho do padre Peter Stilwell durante a sua estada em Macau. «O padre Peter Stilwell veio para Macau num tempo muito conturbado para a Universidade de São José. Com muita coragem, determinação e trabalho, conseguiu estabilizar financeiramente a Universidade, aumentou o número de alunos e concluiu a construção do novo campus da Ilha Verde», sublinhou, acrescentando que embora se trate de um catedrático nunca descurou as tarefas pastorais: «Nunca se afastou do povo, celebrando missa, casamentos e baptizados, tanto na Taipa como na Sé Catedral. Sempre se mostrou delicado e preocupado com os outros. Padre Peter, muito obrigado pela dedicação, amizade e magistério. Sempre que quiser, venha-nos apenas visitar ou em missão. Será sempre bem-vindo!».

No final, em nome da comunidade, o padre Daniel Ribeiro ofereceu ao padre Peter Stilwell um quadro em madeira com a imagem de Nossa Senhora da China e uma mensagem no verso, escrita por alguns fiéis, ao som de uma forte salva de palmas.

O sacerdote agradeceu o gesto e retribuiu dizendo, com humildade: «Muito obrigado pela simpática salva de palmas, mas eu posso-vos dar uma coisa maior… que é a minha benção!».

