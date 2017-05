Manuscritos musicais do Padre Áureo Castro

Obra preservada em catálogo

A diocese de Macau, com o patrocínio da Fundação Macau, acaba de publicar o “Catálogo de Manuscritos Musicais de Áureo Castro – Colecção da Academia de Música São Pio X”, com o intuito de preservar uma parte significativa do seu património musical.

A Academia, da qual o padre Áureo é fundador, «detém o conjunto mais significativo de obras deste compositor, constituído por cerca de centena e meia de partituras, além de um número considerável de trabalhos estudantis e de partes instrumentais de obras orquestradas» pelo mesmo, refere uma nota de Imprensa daquela instituição de música enviada a’O CLARIM.

A investigadora Graça Marques e a consultora honorária da Academia, Margaret Lynn, que nos últimos quinze meses procederam a um exame aturado dos manuscritos, referem na missiva que vários deles «não estavam assinados ou datados», sendo «bem possível que alguns tenham sido erroneamente atribuídos» ao padre Áureo, dado que «a notória variação da caligrafia do compositor ao longo do tempo dificulta a delimitação dos autógrafos».

De igual forma, constataram que «certas composições tinham recebido dois títulos diferentes», enquanto «algumas “versões” a cappella poderiam ser apenas as partes corais de obras com acompanhamento».

Marques e Lynn confrontaram os manuscritos com as obras publicadas, identificaram discrepâncias e omissões, e compararam esboços com as versões completas. Os exemplares do Catálogo podem ser solicitados através do e-mail: s.pio_x_music@yahoo.com.hk

P.D.O.