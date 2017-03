Loja de lembranças “Tabor” na Igreja de São Lourenço

Turismo religioso com outro rosto

A loja de lembranças “Tabor” da igreja de São Lourenço reabriu no passado mês de Janeiro com o intuito de divulgar o Catolicismo e de tornar o turismo religioso mais apelativo.

«O principal objectivo é promover a nossa religião. Para as pessoas que cá chegam dá a impressão que não há mais nada em Macau a não ser casinos. A diocese de Macau tem mais de 440 anos de história.

E quando as pessoas visitam estes locais históricos… inclusivamente até beijam [as estátuas de] São Francisco de Xavier», disse a’O CLARIM o pároco de São Lourenço, padre Jojo Ancheril.

Embora reconhecendo que «ainda não há muitos itens disponíveis», algo que pretende resolver no futuro, o sacerdote referiu que os turistas «ficam contentes» por poderem adquirir algumas lembranças, entre as quais alguns postais, na loja de lembranças “Tabor”, em alusão a uma alta colina da Galileia mencionada na Bíblia. «Alguns já me disseram que é algo novo», frisou o padre Ancheril quanto ao facto de poderem comprar lembranças numa igreja de Macau.

A loja abriu inicialmente em 2011, mas foi entretanto encerrada. Após a estrutura ter sido demolida e a área envolvente passar por um período de remodelação, foi novamente reconstruída, voltando a abrir no passado mês de Janeiro.

P.D.O.