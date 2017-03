Jessica Faleiro, Escritora Goesa

Igrejas de Macau reflectem vida em Goa

A escritora goesa Jessica Faleiro reconheceu na passada quarta-feira, perante uma plateia de jovens estudantes, que a tradição católica de Macau transporta-a para as suas vivências em Goa.

«Escrevi este livro, chamado “Afterlife”, com histórias de Goa. E até referi que Goa foi uma colónia portuguesa durante 450 anos e que se tornou independente de Portugal em 1961, passando a ser parte da Índia», disse, no auditório do Instituto de Formação Turística.

«Ainda temos uma geração de memória viva de ter sido um Estado colonial, como foi o Estado de Goa. Temos uma fortíssima tradição da Igreja Católica [Apostólica] Romana. Temos igrejas, tais como a de São Lourenço aqui [no território] e a de São Domingos. Há muitas ligações com Macau que acho interessantes e que reflectem a minha vida em Goa», acrescentou Jessica Faleiro.

O evento, inserido na 6ª edição da Rota das Letras – Festival Literário de Macau, também contou com a participação do autor turco Ciwanmerd Kulek. O certame termina no Domingo.

P.D.O.