IPIM e Fórum Macau visitam Portugal e Brasil

Capacidade produtiva em marcha.

Delegações do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e do Secretariado Permanente do Fórum Macau deslocam-se, entre 18 e 26 de Novembro, a Portugal e ao Brasil com o intuito de desenvolverem sinergias relacionadas com a capacidade produtiva.

Em Lisboa deverão participar numa mesa redonda sobre a Cooperação Económica e Comercial entre a China e Portugal, assente na Expansão do Comércio de Importação e Exportação, incluindo a produção dos produtos alimentares dos Países de Língua Portuguesa, e sobre a Promoção da Cooperação da Capacidade Produtiva, envolvendo a produção de equipamentos básicos e grandes equipamentos electrónicos.

No Rio de Janeiro deverão visitar os Serviços Públicos do Governo Municipal, efectuar uma visita de cortesia ao Consulado Geral da RPC e conhecer a realidade de algumas empresas locais e chinesas.

Para São Paulo está igualmente planeada uma visita de cortesia ao Consulado Geral da RPC e a participação em actividades de promoção de serviços e comércio da China e do Brasil. As delegações deverão ainda marcar presença no Fórum de Oportunidades de Negócios entre o Brasil e a China, subordinados aos temas anteriormente abordados em Lisboa.

P.D.O.