Domingo há concerto de música clássica

A igreja de Nossa Senhora de Fátima vai ser palco este Domingo, pelas 20 horas, do concerto de Verão de música clássica, com actuações do Clube de Música de Câmara do IFT, da Banda da Polícia de Segurança Pública e da “Macau Ensemble Association”.

Fazem parte do reportório os temas “Música de Carmina Burana”, “Música do Rei e Eu”, “Danse Bacchanale”, “Con Te Partiro”, “Yorkshire Overture”, “Ave Maria”, “First Suite in Eb” (Chaconne, Intermezzo e March), “Dies Irae” (do Requiem de Verdi) e “Panis Angelicus”.

«O concerto foi organizado por um paroquiano nosso, que é organista, ama a música e teve a iniciativa de convidar todos os participantes que trabalharam arduamente durante alguns meses a preparar o evento. São vários grupos que se juntam para partilhar com as pessoas de Macau a música e a arte, bem como a amizade entre si e os dons de cada um», disse a’O CLARIM o padre José Ángel Castellanos, pároco da igreja de Nossa Senhora de Fátima.

A entrada é livre.

P.D.O.