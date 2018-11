Hoje, no Clube Militar de Macau

Viaje com o Pe. João Eleutério pela história dos Cristianismos.

O Clube Militar acolhe ao final da tarde de hoje uma conferência ministrada pelo padre João Eleutério e subordinada ao tema “Os Cristianismos na História: Emergência e afirmação das diferentes tipologias cristãs na História do Cristianismo”.

O arranque da iniciativa, que tem o salão Stanley Ho como palco, está agendado para as 18 horas e 30.

Doutorado em Teologia pelo Instituto Católico de Paris e em História das Religiões pela Universidade da Sorbonne, também na capital francesa, João Eleutério reside no território há cerca de seis anos e a conferência de mais logo prefigura-se como um primeiro adeus a Macau, uma vez que o sacerdote e académico tem já marcado o regresso a Portugal.

Professor-associado da Universidade Católica Portuguesa, destacado em comissão de serviço para a Universidade de São José, o orador vai partilhar com os sócios e convidados do Clube Militar o amplo conhecimento que possui sobre a história e o percurso das diferentes variantes do Cristianismo.

Professor-bibliotecário da Universidade de São José, João Eleutério vai dirigir-se à assistência em Português, mas o Clube Militar adianta, num breve comunicado, que o essencial da palestra será distribuído pelos presentes sob a forma de uma resenha em Português, Chinês e Inglês.

A conferência inclui um pequeno interlúdio musical, protagonizado por um pianista e um violinista da Academia de Música São Pio X.

Marco Carvalho