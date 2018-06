GELMAC passeia crianças do Berço da Esperança e visita congénere chinesa

Pandas em Seac Pai Van e convívio com escoteiros

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) realizou, no passado sábado, uma actividade de cariz social com crianças da Associação Berço da Esperança e promoveu um intercâmbio com a Associação de Escoteiros de Macau (AEM).

De manhã, os grupos “expedição” e “comunidade” (dos dez aos 18 anos) rumaram até Coloane na companhia de crianças da Associação Berço da Esperança. «Visitámos o parque dos pandas de Seac Pai Van, onde, em ambiente de grande alegria, fizemos jogos, uma caça ao tesouro, vimos os animais do parque e tivemos um piquenique com comida portuguesa para que pudessem experimentar novos sabores», referiu o chefe do agrupamento GELMac, André Gonçalves, em nota de Imprensa.

À tarde, o grupo “alcateia” (lobitos dos seis aos dez anos) deslocou-se à sede da Associação de Escoteiros de Macau, para um intercâmbio escutista entre portugueses e chineses. A iniciativa incluiu o hastear das bandeiras do GELMac e da AEM, projecção de fotografias das actividades da AEM, jogos, visita guiada às instalações da AEM, música e troca de lembranças entre associações. «Foi uma tarde diferente, na qual os nossos lobitos puderam conhecer de perto outro tipo de escutismo que se pratica na região Ásia-Pacífico», frisou André Gonçalves.

P.D.O.