BJORK MAIS PRIMEIRO

Depois de Ningbo (China) foi a vez de Motegi (Japão). As más condições meteorológicas voltaram a marcar o desempenho dos pilotos em mais uma etapa do WTCC. Nada que tivesse impedido Thed Bjork de consolidar a liderança do mundial (228,5 pontos), agora à frente de Norbert Michelisz (212). Tiago Monteiro voltou a não correr por aconselhamento médico.