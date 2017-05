Fórum Internacional reúne 43 Estados e Regiões na RAEM

Jorge Oliveira entre os convidados

O Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas vai receber, a 1 e 2 de Junho, representantes de 43 Estados e regiões, incluindo de Países de Língua Portuguesa, foi ontem anunciado.

O «sucesso» do fórum internacional «marcou o início de uma nova fase para a iniciativa, no que se refere à sua plena implementação», afirmou, em conferência de Imprensa, o presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), entidade organizadora.

Jackson Chang destacou que o Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas (IIICF, sigla em Inglês) «terá um significado mais prático».

O fórum vai contar com 55 quadros de nível ministerial de 43 países e regiões, incluindo doze de Estados abrangidos pela iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, e oito dos Países de Língua Portuguesa, indicou a organização.

No fórum, que visa «proporcionar uma plataforma diversificada e inovadora de cooperação», Portugal vai fazer-se representar pelos secretários de Estado da Indústria e da Internacionalização, João Vasconcelos e Jorge Oliveira, respectivamente.

Jorge Oliveira será um dos oradores de um seminário sobre a capacidade industrial e a cooperação financeira entre a China e os Países de Língua Portuguesa.