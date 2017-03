Falhas no serviço WIFI GO

CTM escuda-se no contrato.

O director-geral da Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM), Vandy Poon, afirmou ontem que a empresa se limitou a seguir os termos do contrato para a operação do sistema de banda larga sem fios, o WiFi GO.

«Nós seguimos os termos e promessas que fazem parte do contrato que assinámos. Seguimos os padrões do Governo definidos nessa altura para configurar e construir o que nos foi requerido», disse Vandy Poon, em declarações reproduzidas pela Rádio Macau.

Durante a conferência de Imprensa realizada por ocasião do almoço anual da CTM oferecido aos Órgãos de Comunicação Social, aquele responsável também afastou qualquer cenário de compensação ao Governo, apesar dos serviços de Correios e Telecomunicações referirem que estavam a discutir “uma compensação não monetária” com a empresa, na sequência do relatório do Comissariado de Auditoria que apontava falhas graves ao serviço WiFi GO.

No documento, a CTM é acusada de ter recebido 422 mil patacas referentes à instalação de dispositivos que não exigiram esse custo, lembrou a Rádio Macau.