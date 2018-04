Devoção a Nossa Senhora de Guadalupe

Imagem “visita” famílias de Macau.

Cinco altares-móveis com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe “visitam” as casas de cinquenta famílias católicas de Macau, falantes de Português, Chinês e Inglês, numa iniciativa levada a cabo por um grupo mariano do sexo feminino, dedicado à oração do cenáculo.

A actividade religiosa, intitulada “Rainha Peregrina da Família”, teve início no passado dia 1 de Dezembro, com o primeiro grupo de dez famílias.

«Cada grupo de dez famílias é responsável por um altar-móvel de Nossa Senhora de Guadalupe. Cada família fica com o altar em sua casa durante três dias, totalizando trinta dias, ou seja, um mês. Temos agora cinco altares-móveis a circular, mas se tivermos mais dez famílias podemos dar início a outro grupo, e por aí adiante», disse a’O CLARIM Joni Cheng, responsável pelo grupo mariano da oração do cenáculo.

Segundo explicou, a «devoção está relacionada com a vida, a família e as vocações», sendo que nos três dias há oração nas casas onde os altares permanecem. A actividade religiosa tem como objectivo reforçar o compromisso das famílias com Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, cuja devoção teve início no México em 1754.

P.D.O.