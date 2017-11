Covela, Tecedeiras e Boa-vista no Clube Militar

Jantar das três quintas

Três quintas do Douro (Quinta de Covela, Quinta das Tecedeiras e Quinta da Boa-Vista) deram um toque especial a quatro especialidades gastronómicas assinadas pelos irmãos António e Óscar Geadas, servidas durante um jantar realizado por ocasião da última edição do Festival de Gastronomia e Vinhos do Clube Militar de Macau.

Quinze comensais juntaram-se na Sala de Bridge da vetusta agremiação, a convite da Palatium Fine Wines, com o Rosé (Edição Nacional 2016) da Quinta de Covela a servir de cicerone – um autêntico cartão de visita com sabor a morango.

A “Sopa Rica do Mar” seria acompanhada com um Branco (Escolha 2016), também da Quinta de Covela, um vinho frutado, ideal para sopas ou caldos de peixe, marisco e frutos do mar.

E como qualquer jantar português de eleição não pode passar sem o “fiel amigo”, foi servido Bacalhau confitado em azeite, com crosta de broa e puré de abóbora manteiga, que serviu de pretexto para a prova do Tinto Flor de Tecedeiras 2014, néctar pouco encorpado – como seria de esperar – mas cujo palato mereceu rasgados elogios.

Presa de porco preto e textura de castanha foi a eleição dos organizadores para o prato de carne, ao qual se juntaram dois Tintos Reserva (Quinta das Tecedeiras 2014 e Quinta da Boa-Vista 2013). Com dois anos de maturação em barrica, o Reserva da Quinta das Tecedeiras é um vinho encorpado, bastante equilibrado, constituindo um verdadeiro Douro de mesa. Já o Reserva da Quinta da Boa-Vista, foge um pouco aos sabores suaves do Douro Vinhateiro, talvez – quiçá – indo ao encontro do que seria o gosto do antigo proprietário da Boa-Vista, o Barão de Forrester. Não deixa de ser um vinho a ter em conta, mas que terá de ser previamente “acarinhado” antes de ingerido.

Como não há duas, sem três, o rei da região, o Vinho do Porto, esteve a cargo da Quinta das Tecedeiras (Colheita, 2008), que se traduziu na cereja em cima de um Bolo húmido de chocolate a 72% com gelado de frutos vermelhos.

O Festival de Gastronomia e Vinhos do Clube Militar de Macau terminou no passado dia 30 de Outubro.

J.M.E.