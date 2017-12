Coro Perosi comemora 20º Aniversário

Cultura multifacetada em concerto.

O Coro Perosi organiza este Domingo, na igreja de São Domingos, o “Quondam et Futurus: Coro Perosi 20th Anniversary Concert”, por forma a assinalar o vigésimo aniversário da sua fundação e promover a arte do canto coral em Macau.

O concerto está subordinado ao tema da fidelidade criativa, com o intuito de cumprir o seu objectivo inicial de recordar o passado e experimentar a nova criação local para que o público participe numa cultura multifacetada.

O evento está dividido em três partes: a primeira destina-se aos cantos anteriormente executados pelo coro, a segunda à música com poesias da Dinastia Song, e a terceira à estreia da missa latina do padre Chio In Kong.

O Coro Perosi foi fundado em 1997 para promover o canto coral de música religiosa, música chinesa, folclore, música Broadway e de Macau. Participou em vários concertos no território e no estrangeiro, tendo visitado Portugal, Áustria, Itália, Hong Kong e China continental. O concerto está agendado para as 20 horas. A entrada é livre.

