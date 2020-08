CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA MARCADA PARA AS 18 HORAS

Pe. Peter Stilwell celebra a última missa na Sé Catedral

O padre Peter Stilwell despede-se hoje dos paroquianos da igreja da Natividade de Nossa Senhora.

Às 18 horas, o sacerdote celebra missa, em Português, na Sé Catedral, sendo a última vez que o fará em resultado do seu regresso a Portugal.

Depois de ter conduzido os destinos da Universidade de São José nos últimos oito anos, o padre Peter Stilwell passou o testemunho ao diácono Stephen Morgan. Deixou como legado maior a conclusão das obras do campus da USJ na Ilha Verde e o aumento do número de cursos e de alunos que hoje frequentam a instituição de Ensino Superior.

Sacerdote diocesano, o regresso do padre Peter Stilwell a Portugal é um desejo há muito sentido por quem com ele conviveu e trabalhou, quer no Patriarcado de Lisboa quer noutras instituições ou movimentos religiosos, em Portugal.

O CLARIMpede a todos os leitores para que hoje participem na missa das 18 horas da Sé Catedral, a fim de tornar a celebração eucarística inesquecível na memória do padre Peter Stilwell.

José Miguel Encarnação