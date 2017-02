Catequese em Português na Sé Catedral

Jovens e adultos convidados a participar

Uma equipa de catequistas do Caminho Neocatecumenal, constituída pelo padre polaco Andrzej Blazkiewicz e por seis membros de duas famílias missionárias, estão a dar catequese em Português para jovens (a partir dos treze anos) e adultos, na Sé Catedral.

«Já fizemos cinco encontros com um bom número de pessoas e ainda há tempo para mais se juntarem a nós.

As catequeses do Caminho Neocatecumenal são uma realidade da Igreja Católica, pois fazem parte do itinerário da formação cristã para adultos em honra do descobrimento das promessas baptismais. Nesse sentido, vão muito para além das questões teológicas, visto procurarmos dar sentido aos sofrimentos reais das pessoas que vivem em Macau», disse a’O CLARIM Antonio Martínez Meca, um dos catequistas.

Segundo Meca, os missionários do Caminho Neocatecumenal já estão em Macau «há muitos anos, mas sempre orientados para a pastoral em língua chinesa», estando a comunidade missionária actualmente sedeada na paróquia de Fátima.

«Após uma conversa realizada este ano com o bispo de Macau [D. Stephen Lee], devido à nossa experiência, aos portugueses que aqui chegam e aos católicos que já cá vivem, era preciso mais esta catequização», explicou Antonio Martínez Meca.

A catequese, iniciada no passado dia 7 de Fevereiro, realiza-se às terças e sextas-feiras, pelas 19 horas e 30, na sala lateral direita da Sé Catedral, e termina na sexta-feira anterior ao Domingo de Ramos. Os interessados podem contactar os responsáveis pelos números: 62371136 e 66507204.

P.D.O.