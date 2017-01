Casinos Ilegais nas águas marítimas da RAEM

PJ desvaloriza

O director da Polícia Judiciária (PJ), Chau Wai Kuong, disse a’O CLARIM que é pouco provável que aconteça no futuro a exploração ilegal de casinos a bordo de embarcações que naveguem dentro dos 85 quilómetros quadrados das águas marítimas que estão sob jurisdição da RAEM.

«Em Macau os casinos são legais e as pessoas podem ir jogar. Por isso, não precisam de o fazer nos barcos com jogo ilegal.

Mas se uma pessoa, por exemplo de Hong Kong, escolher jogar num barco é porque não tem [acesso a] casinos legais. Quanto a Macau, pode jogar nos casinos, porque além de serem mais seguros, são legais», referiu.

Já quanto aos indivíduos considerados de “alto perfil” que queiram evitar serem detectados nos casinos a operar legalmente em Macau, sublinhou: «não é assim que poderá acontecer, porque as pessoas podem jogar em qualquer lugar e não precisam de Macau, ou da sua área marítima, [até porque] não vale a pena».

As declarações de Chau Wai Kuong foram proferidas, na passada segunda-feira, à margem do “Encontro Anual do Ano Novo Lunar com a Polícia Judiciária”.

P.D.O.