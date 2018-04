Cáritas organiza torneio de Badminton para angariação de fundos

Vida saudável e altruísta.

A Cáritas vai organizar em Junho um torneio de badminton para angariação de fundos. O evento estará aberto à participação de empresas, escolas, trabalhadores de empresas e outros atletas a título individual, custando a inscrição cinco mil, duas mil e 500, mil, e 500 patacas, respectivamente. Não há limite de idade.

«Os estudantes universitários e os jogadores amadores também podem participar.

Pretendemos angariar fundos para projectos que não sejam financiados pelo Governo, tal como o serviço comunitário para os necessitados e para as pessoas com problemas de mobilidade, como são os casos do serviço “subir e descer as escadas” e de apoio de emergência para quem enfrenta grandes crises», disse a’O CLARIM o secretário-geral da Cáritas, Paul Pun.

Em 2016 a instituição conseguiu angariar 47 mil patacas. O evento foi cancelado no ano passado devido aos estragos causados pelo tufão Hato. A data e o lugar do torneio serão oportunamente divulgados.

P.D.O.