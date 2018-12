Cantata Macau 2018 arranca a 6 de Dezembro

O maior de sempre

A terceira edição do Festival Internacional de Coros de Macau, Cantata Macau 2018, vai ter lugar entre os dias 6 e 9 de Dezembro.

Nas edições anteriores, o Festival conseguiu atrair a presença de alguns dos mais reputados coros de nível internacional.

Este ano irão estar em Macau mais de quatrocentos coristas, integrados em catorze coros, provenientes de oito países. Segundo a organização, trata-se do maior festival de coros realizado até ao momento.

O evento tem como objectivo promover o património espiritual de Macau, dado ser este um destino propício à espiritualidade religiosa, em resultado do encontro das culturas ocidental e oriental.

O concerto de abertura tem lugar no dia 6 de Dezembro, na igreja da Sé Catedral, pelas 19 horas. No dia seguinte, realizar-se-á outro concerto, às 20 horas, também na Sé Catedral. O Grande Concerto está agendado para 8 de Dezembro, no Cineteatro de Macau, quando forem 20 horas. O Festival fecha a 9 de Dezembro, com um concerto na igreja da Sé Catedral, pelas 14 horas e 30 minutos. A entrada é gratuita.

Para mais informações, os interessados poderão contactar o número 63988811 ou enviar um e-mail para info@cantatamacau.com