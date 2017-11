A Diocese de Macau após a passagem do Hato – VI

Seminário e Carmo sem constrangimentos

O tufão Hato causou danos significativos no Seminário de São José. Contudo, o funcionamento das instalações decorre em condições consideradas normais, cerca de dois meses e meio após a catástrofe ter assolado Macau.

«As janelas da sacristia estão a ser substituídas, limpámos todas as árvores e as plantas danificadas no complexo, e também plantámos outras. As instalações estão agora num estado normal, tal e qual como antes da passagem do tufão.

Apenas uma parte do telhado da entrada deverá ser substituída», disse a’O CLARIM o administrador do Seminário de São José, o padre Jojo Ancheril.

A igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, também está a funcionar normalmente, conforme referiu o pároco Domingos Un, dado que a o tufão «não causou muitos problemas».

A igreja de Santo António, a igreja de São Lourenço, o Centro Pastoral situado na Rua de Francisco António, a igreja de São Francisco Xavier (Mong Há) e a igreja de São Lázaro não foram muito afectadas ou não sofreram quaisquer danos.

P.D.O.