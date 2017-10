25º Aniversário do Catecismo da Igreja Católica

Catequistas precisam de mais formação.

Os catequistas devem prestar especial atenção aos ensinamentos e aprofundar os seus conhecimentos sobre o Catecismo da Igreja Católica (CIC), porque só assim a formação da fé ganha relevância na vida das pessoas. Esta é uma das conclusões a que chegou a vice-directora da Comissão Diocesana de Formação Catequética, Madalena Chan, ao participar, no Vaticano, na Comemoração Solene do 25º Aniversário da Assinatura da Constituição Apostólica Fidei Depositum e da publicação do Catecismo da Igreja Católica. O evento, realizado no passado dia 11 de Outubro, contou com a participação do Papa Francisco.

«Os oradores realçaram e repetiram a importância do CIC para a Igreja e para a formação da fé. É importante que os catequistas conheçam toda a estrutura e o espírito do CIC. Por isso, tentamos pregar o modo de desenvolver o contacto com a fé para os catecúmenos e também para os crentes. Para nós, catequistas, temos que aprender, ler e entender todo o espírito [do Catecismo]. É ainda importante a oração e a espiritualidade direccionadas para Jesus Cristo», disse a’O CLARIM Madalena Chan.

Ao realçar a importância do Catecismo na Comissão Diocesana de que faz parte, a mesma responsável frisou que «é preciso apoiar os especialistas de catequese e as paróquias a darem formação aos catequistas, os quais por sua vez ministram a catequese às crianças, aos jovens e aos adultos». Por outro lado, sublinhou que «é um manual importante da Igreja Católica, na procura de respostas para a vida e fé das pessoas, assim como para a relação do individuo com Deus e com a comunidade», dado que «inclui textos sobre a fé, a Igreja, os sacramentos, a liturgia a moralidade e a forma de orar».

Segundo o padre Franz Gassner, «vivemos hoje num mundo muito complexo, com muitas opções e possibilidades, também com dúvidas e medos que desafiam muitas pessoas. Muitas delas, estejam dentro ou fora da Igreja, procuram orientação e um significado para a vida, para o mundo e para o que está a acontecer. Algumas perdem-se nesta jornada, tornando-se fundamentalistas ou até mesmo terroristas».

Nesse sentido o Catecismo da Igreja Católica é bastante oportuno num mundo global, como o de agora. «O Catecismo é necessário, pois dá uma resposta clara a muitas questões, baseada na tradição católica devidamente comprovada», referiu ainda.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

