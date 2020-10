JONI CHENG, DIRIGENTE DA ASSOCIAÇÃO CATÓLICA CULTURAL DE MACAU

Macau é diferente pela missionação católica

Tem por grande objectivo conservar, salvaguardar e proteger o legado cultural e arquitectónico de matriz católica do território, mas também promover as manifestações e os valores que ajudaram a fazer de Macau uma região administrativa especial incomparável no contexto da China e até do continente asiático. A Associação Católica Cultural de Macau lançou recentemente o seu portal electrónico, um instrumento mais para dar a conhecer e popularizar os recursos e as actividades culturais de âmbito católico na RAEM. Joni Cheng, da direcção da ACCM, esteve à conversa com O CLARIM.

O CLARIM– Começo por lhe perguntar que importância tem a cultura católica em Macau? E o que a distingue da cultura de Macau propriamente dita?

JONI CHENG– O Catolicismo está presente em Macau desde há mais de quatrocentos anos. Macau sempre foi um ponto importante de confluência entre a cultura chinesa e a cultura ocidental. Macau conserva uma história e tradições religiosas pluri-seculares, que não são apenas um legado cultural importante, mas que contribuíram de forma muito significativa para as comunidades locais. Esta experiência colectiva de longo prazo ofereceu à Igreja Católica em Macau e aos seus fiéis características que os distinguem dos demais. Na qualidade de ponto de confluência entre a China e o Ocidente, Macau sempre suscitou um enorme fascínio tanto nos povos sinófonos, como – e de uma forma geral – no mundo. Os elementos culturais relacionados com as civilizações com um forte cunho espiritual, como a religião, a economia, a música, a filosofia, a ciência, a tecnologia, a literatura e as belas artes, continuaram a penetrar e a influenciar ambas as culturas até aos dias de hoje. Se tivéssemos que definir as tradições culturais de Macau – tanto à luz de uma matriz chinesa, como de uma matriz ocidental – creio que o que faz a diferença são os valores universais introduzidos pelos missionários católicos ao longo de quatro séculos. Esses valores têm origem e são inspirados pelo Catolicismo. Esta dimensão humanista é inclusiva, não é exclusiva. Os estilos arquitectónicos, os costumes locais, os valores, as procissões e a devoção católica são visíveis em vários locais de Macau. A sua presença ilustra a integração do Catolicismo com a cultura local, bem como a missão assumida pela Igreja Católica no que toca à comunicação mútua. Macau foi testemunha do estabelecimento de instituições de previdência e solidariedade social fundamentadas no espírito dos Evangelhos, como o Hospital de São Rafael, no passado, ou as muitas escolas católicas e organizações de solidariedade que ainda estão em funcionamento e que demonstram que a caridade não distingue entre raças, cor da pele, sexo, a língua que se fala, a religião, orientação política, nacionalidade ou origens sociais.

CL– Qual a vossa actividade em termos concretos?

J.C.– A cultura é um fenómeno histórico e social. É o produto da actividade humana ao longo de muitos séculos e, como tal, é um depósito onde se condensam muitos dos aspectos mais relevantes da sociedade e da história humana. A nossa associação espera poder impulsionar – através de quatro aspectos culturais muito diversos – a compreensão e a valorização da história e do legado do Homem à luz da relação que mantém com Deus. Estes tópicos são o património cultural de matriz católica, a arte de matriz católica, a ciência vista pelo ângulo do Catolicismo e, por fim, o intercâmbio cultural e religioso. Por exemplo, quando consideramos a arte de matriz católica, estamos a olhar para diferentes áreas artísticas que estão intimamente ligadas à missão da Igreja Católica e às diferentes culturas que dão forma ao mundo contemporâneo. No final de 2018 e início de 2019, no âmbito das celebrações do Advento e do Natal, a Associação Católica Cultural de Macau e a Macau San Luca Promotion organizaram a exposição “O Mistério da Porta: A Pintura de Ícones Bizantinos”, de Theresa Tung Lan Chih e do padre Isidro Aragón Diez. A iconografia não é apenas arte. Um ícone contém conteúdo bíblico muito rico e é também um instrumento para dar a conhecer a fé universal. A Igreja Católica sempre tentou traduzir a universalidade da Boa Nova através de diferentes linguagens artísticas. Desde que deu os primeiros passos, o Cristianismo reconhece o valor das artes e usou de forma ampla as suas várias linguagens para transmitir de forma inequívoca a mensagem da salvação.

CL– Quais são os outros grandes objectivos pelos quais se rege a Associação?

J.C.– Os nossos principais objectivos passam, como dizia, pela promoção da cultura católica, pelo apoio activo à preservação da arquitectura e de relíquias culturais de matriz católica, pela organização e promoção de vários tipos actividades culturais de inspiração católica e ainda pela edição e publicação de materiais que se coadunam com a missão a que nos propomos. O trabalho desenvolvido pela Igreja Católica em Macau deixou um rico legado nesta belíssima cidade. A criação da Associação Católica Cultural de Macau tem por propósito promover o diálogo, construir as fundações de um entendimento mútuo numa perspectiva cultural, inaugurar uma nova era no intercâmbio entre a China e o Ocidente e contribuir para o futuro da sociedade de Macau.

CL– A Associação Católica Cultural de Macau lançou recentemente um portal electrónico. De que forma é que novos recursos, como a Internet e as redes sociais, podem contribuir para ajudar a promover a cultura católica em Macau?

J.C.– Em linha com as novas tecnologias da comunicação contemporâneas e com os recursos digitais inovadores que estão hoje em dia à nossa disposição, a Associação Católica Cultural de Macau apresentou recentemente uma nova plataforma de recursos digitais que permitiu adaptar as características históricas da cultura católica de Macau e apresentá-las com uma roupagem nova, graças às novas tecnologias da informação. É uma forma de dar a conhecer, popularizar e partilhar os recursos culturais católicos de Macau. Por exemplo, vamos lançar uma nova série de curtas-metragens, denominada “Viver de acordo com a fé”, a 4 de Dezembro, quer através do YouTube, quer através do Facebook. Esta série de curtas-metragens tem por propósito dar a conhecer a forma como os fiéis de Macau vivem a sua fé e através do seu testemunho mostrar como é que a vivência de Cristo é experienciada à luz da cultura católica local.

CL– Que outros projectos tem a Associação Cultural Católica de Macau em agenda?

J.C.– A Associação Cultural Católica de Macau edita e publica regularmente materiais que se coadunam com a sua missão e organiza vários tipos de actividades de promoção da cultura católica, quer em conjunto com organizações locais, quer em colaboração com organizações internacionais. O propósito é o de incentivar o intercâmbio no seio da comunidade católica, mas também entre grupos religiosos distintos. Quem se quiser manter a par dos nossos projectos e das nossas actividades só tem de visitar o nosso portal electrónico (www.macaucca.org).

Marco Carvalho