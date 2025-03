Sem Deus não há verdadeira Esperança, pois todas as outras formas de esperança são limitadas e passageiras. Os projectos e desejos humanos, por muito nobres que eles sejam, encontram os seus limites na fragilidade da vida e na inevitabilidade da morte. Somente em Deus podemos encontrar uma Esperança que não se desvanece, pois Ele é eterno e incondicional.

Quando nos deparamos com a realidade da morte, a questão sobre o significado da vida e a verdadeira esperança tornam-se ineludíveis. Qual é o fim ou objectivo desta vida se, no final, tudo termina no vazio? Sem uma resposta transcendente, a vida torna-se desprovida de sentido. A fé em Jesus Cristo (Deus feito Homem) ilumina esta questão com uma Esperança que transcende o horizonte limitado da nossa existência terrena.

A salvação do Ser Humano não pode vir das descobertas científicas, por muito maravilhosas que elas sejam. Embora a ciência seja uma ferramenta poderosa para compreender e transformar este mundo, ela é incapaz de responder às perguntas mais profundas sobre o sentido da vida e o destino humano para além do túmulo.

A ciência pode contribuir tanto para o bem quanto para o mal do Ser Humano. As suas descobertas e aplicações dependem da orientação ética que lhes é dada. Sem uma ética fundamentada em valores superiores, os avanços científicos podem tornar-se verdadeiras armas de destruição e não de genuíno progresso.

Além disso, não é a ciência que resgata o Ser Humano de uma vida sem sentido, mas sim o amor sem condições. Um amor que não pode estar limitado pelas circunstâncias ou pelo tempo. Este amor, para ser pleno, deve ser incondicional e eterno, características que só encontramos verdadeiramente no Amor de Deus.

É este Amor divino que dá sentido à nossa existência e que nos oferece uma Esperança verdadeira e duradoura, capaz de nos sustentar diante das inevitáveis dificuldades desta vida e da realidade incontornável da morte.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia