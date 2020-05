PUBLICAMOS O APELO DO MOVIMENTO STOP EUTANÁSIA, DIRIGIDO AOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA QUE RETIREM OS PROJECTOS DE LEI COM VISTA À DESCRIMINALIZAÇÃO DA MORTE ASSISTIDA EM PORTUGAL

Ex.mosSenhores Deputados,

Jamais na nossa História recente nos deparámos com uma situação como a que atualmente vivemos. Hora de incertezas, de angústias e de fragilidade. Nesse sentido, e porque de alguma forma todos acordámos para estarmos prontos para servir o nosso país e o nosso povo, temos constatado, na essência da alma portuguesa, uma forte vontade de combater o terrível vírus Covid19 e de valorizar a vida e todas as vidas.

Olhando para o mundo, vemos como em todas as nações e lugares, não apenas os médicos e todos os profissionais de saúde, mas também os políticos, os responsáveis pelas autoridades de saúde, os cientistas, os empresários, os professores, os cuidadores, as famílias, todos estão empenhados com todas as suas forças, talentos e gestos a salvar vidas.

Portugal não é exceção e por isso congratulamo-nos com muitas das declarações dos nossos responsáveis, nomeadamente no âmbito da Saúde, que afirmam que estarão sempre do lado da vida, seja ela de crianças, jovens ou idosos.

Não tenhamos dúvidas. A realidade atual que todos estamos a viver traz uma mudança social que a todos impacta e exige um esforço transformador das nossas rotinas de vida, em sociedade e em família. Também o novo paradigma da saúde é outro. Sabemos que estamos diante de grandes dilemas éticos, diante de escolhas que têm de ser feitas em cada momento, as quais põem em causa algumas ideias e posições sobre a dignidade da vida humana.

Pensar em eutanásia é algo que assusta e repugna neste momento, quando o objetivo é correr para aliviar e curar os nossos doentes do Covid19 entre outras doenças que necessitam de tanto ou mais cuidados. Hoje, urge salvar vidas. Amanhã, sabemos como é premente a melhoria das condições de saúde dos portugueses, nomeadamente no reforço da rede de cuidados continuados e paliativos.

O tema da despenalização da eutanásia deixou de ter espaço na agenda política e social, porque neste tempo de pandemia mundial todos aprendemos a valorizar ainda mais a vida, o outro, a família e a humanidade.

A Plataforma Pensar & Debater, e mais precisamente o nosso Movimento Stop eutanásia, vem hoje fazer um apelo aos partidos políticos que apresentaram projetos de lei para descriminalizar a morte assistida em Portugal, no sentido de estes retirarem as respetivas iniciativas legislativas, já aprovadas na generalidade pelo Parlamento. Esta seria uma atitude magnânima e de elevada grandeza humana perante um povo, que hoje se encontra chamado a lutar pela vida de todos os portugueses.

Portugal é pela Vida!

Com estima e consideração, em união de esforços,

P/ Plataforma Pensar & Debater

Sofia Guedes, Graça Varão, Marta Roque, Ana Velosa

Lisboa, 8 de Abril de 2020

N.d.R.:O texto acima foi redigido segundo as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 19