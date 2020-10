PUBLICAÇÕES CLARETIANAS ULTIMAM NOVOS LANÇAMENTOS

Livro de orações do Papa nas livrarias em Dezembro

Depois de ter publicado, em tempo recorde, a encíclica “Fratelli tutti”, a subsidiaria de Macau das Publicações Claretianas prepara-se para lançar, no final do mês, a versão em língua chinesa do livro “Figli di Chi? Quale futuro ci aspetta”, do italiano Stefano Tardani.

Um ensaio escrito a duas mãos sobre a Mãe Terra, um livro de orações com a chancela do Papa Francisco, a versão chinesa de um sucesso de vendas italiano ou a edição de 2021 de um anuário bíblico que é publicado pelos missionários claretianos há mais de três décadas. Estas são algumas das novidades editoriais que a subsidiária local das Publicações Claretianas já fez ou tenciona fazer chegar aos escaparates das livrarias até ao final do ano.

A informação foi avançada a’O CLARIMpelo padre Jijo Kandamkulathy, actual responsável pela actividade editorial da Congregação dos Filhos Missionários do Imaculado Coração de Maria no território. Alguns dos títulos, explicou o sacerdote indiano, devem estar disponíveis para distribuição nos próximos dias. «Acabámos de lançar um livro, em língua chinesa, sobre a Mãe Terra. O livro tem um ensaio original da autoria do Papa Francisco e um outro do Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomeu. A versão inglesa está também a ser ultimada», adiantou. «Outro volume, um livro de orações da autoria do Papa Francisco, está a ser traduzido tanto para Chinês como para Inglês e o nosso objectivo é que seja publicado em Dezembro. Outro livro, “Ngomun si soi dik zi noi?” – a tradução em língua chinesa do livro italiano “Figli di Chi? Quale futuro ci aspetta” – está neste momento na prensa e deverá estar pronto a ser distribuído até ao fim do mês».

Igualmente para serem vendidos até ao final do mês devem estar alguns dos volumes que as Publicações Claretianas dão à estampa todos os anos. A edição de 2021 de obras como o “Daily Gospel” – um anuário bíblico que começou a ser publicado há 34 anos nas Filipinas pelo padre Alberto Rossa – e o “Bible Diary” deverão estar disponíveis muito em breve. «O “Daily Gospel”, o “Bible Diary” e o “Moi Yat Seng Yin 2021” encontram-se em trânsito. Devem estar prontos a serem distribuídos nos próximos dias», disse o padre Jijo Kandamkulathy.

O anúncio dos novos lançamentos chega menos de três semanas depois das Publicações Claretianas terem publicado e distribuído em Macau e Hong Kong a versão em língua inglesa da mais recente encíclica do Papa Francisco, “Fratelli tutti”, à venda na Livraria São Paulo.

Marco Carvalho