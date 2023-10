PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM FESTA

Hoje há procissão!

O bispo D. Stephen Lee presidiu à Festa da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que foi celebrada antecipadamente no passado Domingo, 8 de Outubro.

Para o dia da Paróquia, 13 de Outubro, foi reservada a habitual procissão de Nossa Senhora de Fátima, que assim terá hoje lugar.

Durante a Missa Dominical, D. Stephen Lee administrou o Sacramento da Confirmação (Crisma) a um grupo de jovens paroquianos, tendo sido coadjuvado pelo padre Michael Cheung, pároco da igreja de Nossa Senhora de Fátima.

Sem esconder uma enorme alegria pelo momento que estava a viver, D. Stephen Lee dirigiu palavras de incentivo aos fiéis e aos sacerdotes responsáveis pela Paróquia e explicou aos jovens o significado do Sacramento da Confirmação. Segundo o prelado, em traços gerais, trata-se de mais uma etapa no percurso de fé trilhado por cada católico e do reforço do seu compromisso para com a Igreja.

Segundo o Directório Católico de Macau, “a igreja [de Nossa Senhora de Fátima] foi construída em 1929 e reconstruída em 1967”. É há muito a igreja dos mais desfavorecidos e desamparados, dado estar localizada na área menos abastada da RAEM e servir os católicos que vivem em Zhuhai. Estes vêem-se obrigados a atravessar as Portas do Cerco para participarem em missas e noutras actividades religiosas, devido à inexistência de qualquer igreja do outro lado da fronteira.

J.M.E.