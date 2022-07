PAPA DETERMINA MUDANÇAS NA RELAÇÃO DO OPUS DEI COM A SANTA SÉ

Francisco mexe na Prelatura

O Papa publicou, no passado dia 22 de Julho, uma carta apostólica sobre a Prelatura do Opus Dei, determinando que a mesma passe a responder ao Dicastério para o Clero, na Santa Sé.

O documento, intitulado “Ad carisma tuendum” (para tutelar o carisma), surge quarenta anos após a publicação da constituição apostólica de São João Paulo II que erigiu a prelatura pessoal (“Ut sit”) e visa, segundo Francisco, “tutelar o carisma” e “promover a acção evangelizadora” que os membros do Opus Dei realizam.

O Papa sublinha a necessidade de mudanças face à nova constituição da Cúria Romana, “Praedicate Evangelium” (anunciai o Evangelho), publicada a 19 de Março deste ano, pelo que o Dicastério de referência para a Prelatura deixa de ser o dos Bispos.

O prelado, máxima autoridade do Opus Dei, deve agora apresentar um relatório anual ao Dicastério para o Clero, sobre “o estado da prelatura e o desenvolvimento do seu trabalho apostólico”.

Ainda sobre a figura do prelado, o artigo 4.º da nova carta apostólica determina que o mesmo deixe de poder ser nomeado bispo.

O Papa explica que esta decisão pretende “reforçar a convicção de que, para a tutela do dom peculiar do espírito, é precisa uma forma de governo fundada mais sobre o carisma do que sobre a autoridade hierárquica”.

O prelado do Opus Dei passa a ter o título de “protonotário apostólico supranumerário”, sendo tratado por “reverendo monsenhor”.

Francisco determina ainda que os estatutos da Prelatura “sejam convenientemente adequados” a estas mudanças, por proposta do próprio Opus Dei e sob aprovação dos “órgãos competentes da Sé Apostólica”.

A carta apostólicaentra em vigor a 4 de Agosto.

O monsenhor Fernando Ocáriz, prelado do Opus Dei, dirigiu uma carta a todos os membros da Prelatura, relativamente às alterações promovidas no novo documento.

“A vontade do Papa de sublinhar agora a dimensão carismática da Obra convida-nos a reforçar o clima de família, de afecto e de confiança: o prelado deve ser um guia, mas sobretudo um pai”, indicao responsável.

In ECCLESIA