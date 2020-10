MISSAS DA SÉ CATEDRAL TRANSFERIDAS PARA A IGREJA DE SÃO DOMINGOS A 31 DE OUTUBRO

O mesmo horário, excepto ao Sábado

O padre Daniel Ribeiro anunciou na missa em Português do passado Domingo (Dia Mundial das Missões) que as celebrações eucarísticas da igreja da Sé Catedral irão passar a ser realizadas na igreja de São Domingos a partir do próximo dia 31 de Outubro, devido a obras de remodelação na Sé Catedral.

À semelhança do que acontece actualmente, as missas em Português serão celebradas de segunda a sexta-feira às 18:00 horas, e aos Domingos às 11:00 horas da manhã. Já a missa antecipada de sábado passa a ser celebrada às 17 horas e 30.

Por indicação do bispo D. Stephen Lee, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa explicou aos fiéis que as obras de remodelação se devem a um «pedido do Governo e a alguns desejos manifestados pelo senhor bispo», tendo acrescentado que as obras estão orçamentadas em «nove milhões de patacas». Segundo o padre Daniel Ribeiro, até ao momento foram «angariadas quatrocentas mil patacas», sendo que os interessados em ajudar a igreja podem depositar o seu donativo numa caixa colocada à porta da Sé Catedral.

Na mesma ocasião, o sacerdote sublinhou que no próximo dia 2 de Novembro (segunda-feira, Dia de Finados) as missas serão celebradas no mesmo horário de Domingo, pelo que não haverá a habitual missa das 18 horas em Português.

A terminar, o padre Daniel Ribeiro pediu aos pais que vistam os filhos com adereços de um santo à sua escolha, no dia 1 de Novembro, data em que a Igreja celebra a Festa de Todos os Santos; e convidou os fiéis a assistirem ao mais recente filme dedicado a Nossa Senhora de Fátima, em exibição no Cineteatro de Macau.

As colectas das missas do último Domingo serão enviadas para a Santa Sé, de onde serão encaminhadas para as missões da Igreja Católica espalhadas por todo o mundo.

José Miguel Encarnação