JORNALISMO E CULTURA COMO CAMINHO PARA PROMOVER

UMA VISÃO CRISTÃ EM MACAU (CHINA)

A Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma, organizou o 14.º Seminário Profissional para os Gabinetes de Comunicação da Igreja, entre 22 e 24 de Janeiro de 2025. O artigo publicado nestas páginas foi apresentado no primeiro dia de trabalhos.

1– Objectivo e Objecto de Estudo

O objectivo desta apresentação é sensibilizar a comunidade académica para a importância das entidades culturais e dos Meios de Comunicação Social católicos, ou de inspiração católica, na missão evangelizadora dos povos. Para o efeito, o autor procura estabelecer uma relação directa entre os Órgãos de Comunicação Social detidos ou patrocinados pelas dioceses em que geograficamente se enquadram e as organizações católicas responsáveis pela promoção dos ideais católicos juntos das populações.

Tendo em conta a natureza do objecto em estudo, foram efectuadas entrevistas aos responsáveis da Associação Católica Cultural de Macau (Macao Catholic Culture Association), do Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (Macau Diocesan Social Communications Centre) e Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman de Macau (Cardinal Newman Performing Arts and Cultural Center). O autor é editor da secção portuguesa de O Clarim – Semanário Católico de Macau (O Clarim – Macau Catholic Weekly).

2– Introdução

O sector dos Media tem passado por várias mudanças nos últimos vinte anos. Da Imprensa meramente escrita e audiovisual, a divulgação e difusão de informação ao grande público foi dando passos largos para a denominada eMedia, ou seja, para além dos jornais e das televisões a Comunicação Social ganhou novos veículos de transmissão, como as redes sociais e as plataformas de vídeo.

Consequentemente, os Gabinetes de Imprensa dos Governos e das empresas transformaram-se em Gabinetes de Comunicação e Informação, tendo adoptados novos métodos de divulgação e difusão.

Mais recentemente, com a globalização das economias, muitos Governos começaram a apostar na chamada economia cultural, como complemento da economia diplomática. Um dos países que tem vindo a apostar em grande escala na economia cultural é a República Popular da China, sendo que Pequim há muitos anos tem financiando a recuperação do património material e imaterial da China, o que fez catapultar o País para o topo da lista das nações com mais património classificado pela UNESCO.

Em 2005, a UNESCO classificou a zona histórica de Macau como Património da Humanidade, o qual é constituído maioritariamente por igrejas e outros edifícios directamente e indirectamente relacionados com a história da Igreja Católica em Macau. Mas se numa primeira fase a classificação se cingiu aos edifícios, numa segunda fase também manifestações religiosas, como procissões e a celebração de datas do Calendário Litúrgico, foram classificadas pela UNESCO na categoria de Património Intangível da Humanidade.

A percepcão da Diocese de Macau da importância do reconhecimento da UNESCO para a manutenção da Igreja Católica em Macau, fez com que o seu bispo fomentasse a abertura de entidades culturais católicas, cujas actividades são amplamente noticiadas pelos Meios de Comunicação Social diocesanos.

Desde modo, a Diocese de Macau criou uma rede cultural e de media que não só divulga a actividade diária da Igreja Católica em Macau, como difunde a sua herança religiosa e cultural, registando-se inclusivamente uma maior aproximação da população ao culto católico. Em resultado desta nova dinâmica, mais pessoas participam nas missas, nas procissões e nas inúmeras actividades organizadas pela Diocese, e tem vindo a aumentar o número de vocações.

Este é um fenómeno que merece ser registado e estudado pelos especialistas da Comunicação Social, podendo servir para outros países e territórios do mundo, especialmente naqueles em que se vem registando uma quebra no número de fiéis e de vocações.

3 – Entidades

Este ponto é reservado ao retrato das entidades de inspiração católica responsáveis pela promoção e divulgação da cultura católica junto da população de Macau.

3.a – Associação Católica Cultural de Macau (ACCM)

A Associação Católica Cultural de Macau foi constituída em 2010. Na sua génese estão os princípios-chave para uma melhor evangelização, emanados do Conselho Pontifício para a Cultura (Santa Sé) e que se resumem a quatro grandes áreas de actividade: 1- Cultura e Artes; 2- Cultura e Ciências; 3- Diálogo Inter-religioso; 4- Património Cultural.

Actualmente, a ACCM está a trabalhar na organização das actividades e eventos a realizar em 2026, ano em que se comemora o 450.º Aniversário da Diocese de Macau. Entre outras iniciativas, está prevista a realização, em Macau, da exposição mundial dedicada ao Sudário de Turim, por ocasião da abertura das novas instalações do Centro Católico de Macau.

Para além de organizar exposições de âmbito mundial – a primeira foi dedicada ao Beato Carlos Acutis –, esta associação divulga o património material e imaterial religioso de Macau (igrejas, festas religiosas e procissões), por meio da produção de conteúdos escritos e em vídeo.

Embora as exposições (fotografia, pintura, escultura e vídeo) sejam o elemento mais visível da actividade que vem desenvolvendo desde 2010, a Associação Católica Cultural de Macau organiza palestras, sessões de esclarecimento sobre o verdadeiro significado da toponímia religiosa de Macau, publica livros e elabora conteúdos para cidadãos que não professam o Catolicismo.

3.b – Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS)

Criado em 1975, o Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social é responsável pela produção, em vídeo, das actividades mais relevantes da Diocese de Macau.

Com recurso à plataforma “YouTube”, o CDMCS emite em quatro canais abertos ao público (CDMCS Macau Ch1, CDMCS Macau Ch2, CDMCS Macau Ch3 e CDMCS Macau Ch4), não sendo necessário o pagamento de qualquer prestação mensal.

No CDMCS Macau Ch1 são transmitidas as missas dominicais, em Chinês e Português, celebradas na igreja da Sé Catedral; as procissões inscritas no Calendário Católico e as mensagens do Bispo de Macau, bem como documentários sobre a vocação de padres e irmãs religiosas; catequeses; eventos especiais da Santa Sé e conteúdos partilhados pela agência de notícias “Rome Report”.

O CDMCS Macau Ch2 está reservado para a transmissão da missa diária em Chinês, também celebrada na igreja da Sé Catedral; para além das actividades das escolas católicas de Macau; dos conteúdos da “Rome Report” traduzidos para Chinês; e de eventos internacionais especiais (exemplo: viagem do Papa a Singapura, em Setembro de 2024).

O CDMCS Macau Ch3 funciona como canal de história e memória, podendo ali ser encontrados antigos documentários sobre a Diocese de Macau.

O CDMCS Macau Ch4 apenas transmite os conteúdos produzidos pela rede Signis – World Catholic Association for Communication.

3.c – Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman de Macau (CCCN)

Fundado em 2022, o Centro Newman de Macau está vocacionado para a organização de actividades culturais e sociais direccionadas para a população de Macau, independentemente da religião que os cidadãos professem.

Localizado num dos poucos edifícios antigos ainda existentes na Península de Macau, o CCCN organiza oficinas de trabalho, essencialmente para crianças, jovens e idosos, em diversas áreas (pintura, cerâmica chinesa, música, caligrafia ou poesia). Muito frequentemente os trabalhos produzidos são expostos ao lado dos seus mestres, dado que na maioria das vezes as referidas oficinas de trabalho são leccionadas por artistas de renome.

Diariamente, o Centro Newman oferece aulas de música e cântico, usualmente frequentadas por alunos de escolas locais. Aos mais idosos é dada a possibilidade de desenvolverem a sua criatividade e manterem-se activos, por meio de sessões de leitura – a poesia é o estilo literário mais procurado pelos utentes do Centro – e da encenação de coreografias de dança e peças de teatro.

O principal objectivo do CCCN é acolher todos aqueles que se sintam sozinhos ou apenas queiram aprender um ofício, ao mesmo que tempo que são transmitidos e reforçados os valores morais e éticos universais.

Três anos após a sua inauguração, o Centro é já uma referência no plano sociocultural de Macau, sendo encarado pelas autoridades oficiais e eclesiásticas como uma plataforma intercultural, tendo por base os princípios da amizade, do amor e do respeito mútuo.

Na prática, a actividade diária do CCCN vai ao encontro da máxima defendida pelo Papa Francisco, desde o início do seu pontificado: sair do centro da Igreja ao encontro das periferias – à escala local, em casa, na escola, no emprego, nas relações pessoais, principalmente junto de quem mais precisa; e só depois à escala regional e global.

4– Parcerias

Em Fevereiro de 2017, O Clarim – Semanário Católico de Macau foi convidado a colaborar com o secretariado português da Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre). Semanalmente, a AIS produz um programa de televisão e rádio denominado “Igreja no Mundo – Magazine”, que se centra principalmente na perseguição aos cristãos e nas actividades da Igreja Católica em todo o mundo. Através de Macau, a AIS pode informar os telespectadores e os ouvintes de rádio sobre o que se passa em Macau, Hong Kong, na China continental e países vizinhos.

Actualmente, o “Igreja no Mundo – Magazine” é difundido em Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, sendo produzido por três entidades: Fundação AIS, Comunidade Portuguesa da Canção Nova (grupo de media católico do Brasil) e Rede Católica de Rádio e Televisão (CRTN).

No dia 1 de Julho de 2019, a EWTN começou a transmitir o canal EWTN Ásia Pacífico em Macau, tornando-se o primeiro canal de televisão católico a ser visionado numa cidade chinesa. O Clarim produz e partilha notícias locais com a EWTN e a ACI Digital. A ACI Digital é a agência de língua portuguesa da Catholic News Agency, uma subsidiária da EWTN.

Em Agosto de 2019, O Clarim iniciou uma colaboração com a Canção Nova Brasil – parceria que permite a cerca de quinze milhões de telespectadores serem informados sobre as últimas notícias de Macau, Hong Kong, China, Sudeste Asiático e do Médio Oriente, logo nas primeiras horas da manhã no Brasil.

5 – Contribuição dos Media e Redes Sociais

As parcerias estabelecidas entre O Clarim e outros Órgãos de Comunicação Social católicos, assim como entre o Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social e entidades congéneres, tem permitido à Diocese de Macau divulgar a sua actividade missionária, evangelizadora e educativa em todo o mundo. Ao mesmo tempo, é através de O Clarim que a Associação Católica Cultural de Macau e o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman de Macau asseguram a publicitação periódica das iniciativas que organizam todos os meses.

Sendo publicado em Português, Chinês e Inglês, O Clarim tem forte penetração na sociedade de Macau e nos países abrangidos pelos seus parceiros à volta do globo, o que permite que as notícias relacionadas com o dia-a-dia da Diocese de Macau, aos níveis litúrgico, educacional e sociocultural, transvasem as fronteiras de Macau e da região em que se insere, e chegue a outros continentes.

A reforçar esta dinâmica está o facto de as redes sociais serem hoje uma realidade incontornável, a ponto do número de visualizações das páginas/perfil de O Clarim em plataformas como o Facebook ou o Instagram superarem largamente a tiragem e o número de subscritores do jornal.

No que respeita ao Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social, a realidade é muito semelhante à de O Clarim, variando um pouco quanto aos países e públicos alvos.

Conceitos como “promoção”, “divulgação”, “difusão”, “transmissão” e “publicação” são apenas possíveis de cumprir quando as organizações, independentemente das suas características, fomentam uma boa relação com a media, seja impressa, audiovisual ou “online”. Salvo raras excepções, os Órgãos de Comunicação Social católicos têm-se adaptado aos desafios com que a Imprensa se vem defrontando, pelo que as dioceses e as entidades que as integram só têm a beneficiar se trabalharem em conjunto com os media católicos, de que muitas vezes são proprietárias. Tratando-se de estruturas profissionais, com larga experiência e há muito implantadas na Sociedade Civil, a Imprensa Católica é sinónimo de qualidade, constituindo uma mais-valia para a divulgação dos projectos, iniciativas, acções e outras realizações levadas a cabo por associações, centros, confrarias, comissões e outras entidades responsáveis pela difusão dos valores culturais católicos.

Em Macau, a aposta feita pela Diocese no reforço da vertente cultural tem alcançado bons resultados, dado o aumento do número de vocações e de fiéis, principalmente nas camadas mais jovens. A receita tem passado por organizar eventos que apelem aos sentidos e alimentem a curiosidade, recorrendo a um misto de luz, cor, imagem e informação facilmente percepcionável. Frequentemente, são realizadas palestras cujos oradores são especialistas nas matérias em destaque. Para que todo este esforço investido seja optimizado, é fundamental a produção e publicação de notícias antes, durante e depois dos eventos. Só uma boa comunicação consegue fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, satisfaçam a curiosidade, aprendam e… se convertam!

José Miguel Encarnação