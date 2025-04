IN PACE REQUIESCAT ET IN AMORE

Com profundo pesar e emoção, a família d’O CLARIM lamenta o falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro.

Neste momento de dor, unimo-nos à Diocese Católica de Macau, a toda a Igreja Católica e aos homens de boa vontade de todo o mundo, para oferecer orações de acção de graças pela vida, pelo testemunho e pelo incansável ministério do Santo Padre.

A sua profunda humildade, o seu corajoso empenhamento na paz e a sua inabalável dedicação aos pobres e aos marginalizados deixaram uma marca indelével na Igreja e no mundo.

A família d’O CLARIM está especialmente grata ao Papa pelos seus ensinamentos, pela sua proximidade às comunidades cristãs e pela sua profunda preocupação com a paz no mundo. Temos tido o privilégio de informar os fiéis de Macau com as suas palavras de alegria, reconciliação e misericórdia. O apelo inabalável do Papa Francisco à justiça, ao amor e à compaixão continuará a inspirar-nos na nossa missão.

Que o coro dos anjos o receba com alegria na casa do Pai.

JUNTAI-VOS A NÓS NA ORAÇÃO POR ELE

Ó Deus, que na vossa maravilhosa providência

escolhestes o vosso servo, o Papa Francisco, para presidir à vossa Igreja,

concedei, pedimos, que, tendo servido como Vigário do vosso Filho na terra,

ele possa ser acolhido por Ele na glória eterna.

Que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo,

um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém.

Pai Nosso…

Avé Maria…

Descanso eterno concedei, Senhor, ao vosso servo o Papa Francisco.

E que a luz perpétua brilhe sobre ele.

E que a sua alma e as almas de todos os fiéis defuntos,

pela misericórdia de Deus, descansem em paz.

Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós e por todas as almas que partiram.

São José, rogai por nós e por todas as almas que partiram.