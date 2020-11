CRISTÃOS NA ÁSIA

A Igreja Católica na Indonésia

O Catolicismo é uma das seis religiões aprovadas na Indonésia, sendo as outras o Islamismo, o Protestantismo, o Hinduísmo, o Budismo e o Confucionismo. De acordo com os números oficiais, os católicos rondarão os cinco por cento da população. O número dos católicos é, por conseguinte, cerca de doze milhões. A Indonésia é maioritariamente muçulmana, mas o Catolicismo é a religião dominante em certas áreas do País.

A primeira presença católica de que há registo na Indonésia foi em Pancur, ao noroeste de Sumatra, no Século VII. No Século IX, novamente se registou a presença católica, desta vez em Java. Em 1323, o padre Oderico de Pordenone evangelizou em Java, Bornéu e Sumatra. Com a chegada dos portugueses no Século XVI, deu-se o renascimento da Igreja no País. Os navegadores chegaram às ilhas Molucas em 1534, com o objectivo de encontrar as especiarias e levar o Evangelho às populações. São Francisco Xavier, co-fundador da Ordem dos Jesuítas, trabalhou nas ilhas de 1546 a 1547, baptizando vários milhares de habitantes das ilhas de Amboina, Ternate e Morotai (ou Moro), lançando as bases para uma missão permanente lá. Depois da sua saída de Molucas, outros continuaram o seu trabalho e, na década de 1560, havia dez mil católicos na área, principalmente em Ambon; na década de 1590 havia cinquenta mil a sessenta mil. Os sacerdotes dominicanos portugueses também tiveram sucesso nas actividades missionárias em Solor, onde, na década de 1590, a população católica portuguesa e local teria 25 mil.

PRESENÇA DOS HOLANDESES CALVINISTAS– Em 1596, com a chegada dos holandeses calvinistas, que tomaram posse do arquipélago, o Catolicismo foi proibido até 1807. Só neste ano (209 anos depois) é que houve o retorno dos missionários católicos e a criação da primeira Prefeitura Apostólica em Batavia (Jacarta). Em 1863, as missões de Flores foram confiadas aos jesuítas. Em 1902 foram estabelecidas novas prefeituras apostólicas. Em seguida, as regiões orientais foram confiadas aos Missionários do Sagrado Coração; Bornéu e Sumatra ficaram a cargo dos Capuchinhos; Sonda Oriental e Flores aos Missionários Verbitas. Em 1926 houve a consagração do primeiro sacerdote indígena e em 1940 a do primeiro bispo. Em 1955 surgiu a primeira universidade católica em Bandung. Em 1967 foi criado o primeiro cardeal indonésio. Em 1970 o episcopado indonésio emanou as primeiras directivas para orientar o comportamento dos fiéis na sociedade.

No dia 24 de Dezembro de 2000 foram registados os maiores atentados contra igrejas na Indonésia, que deixou quinze mortos e quase cem feridos.

Em 2011 a Igreja Católica na Indonésia celebrou os cinquenta anos do estabelecimento da Hierarquia local, e, por isso, as suas “bodas de ouro”. A Igreja Indonésia, como instituição jurídica própria, foi oficialmente estabelecida pelo Papa João XXIII em 3 de Janeiro de 1961, nove meses após uma carta/petição dirigida à Santa Sé pelo Conselho dos Bispos.

Em 6 de Março de 2007, após um terramoto que matou 73 pessoas e feriu mais de 420, e destruiu mais de mil edifícios na área, a comunidade católica de Padang mobilizou-se para prover a assistência das vítimas, enviando ajuda humanitária de emergência, como alimentos, cobertores, tendas e água potável, aos desabrigados, sobretudo muçulmanos. Entre as construções danificadas, houve estruturas católicas, como alguns hospitais, escolas e paróquias. Alguns cidadãos que tiveram as suas casas danificadas encontraram refúgio em locais das comunidades católicas.

ACTUALMENTE

Apesar de ter seu reconhecimento governamental, o Catolicismo indonésio sofre constantemente com o fundamentalismo islâmico no País.

Em 2013 a construção de uma nova igreja teve de ser adiada devido a protestos do grupo extremista Frente dos Defensores Islâmicos (FDI). Neste caso, cerca de duzentos militantes tentaram impedir o começo da obra. Segundo a Igreja, a paróquia Santa Bernadete afirmava ter uma permissão válida para a construção de uma igreja, com capacidade para onze mil fiéis. O FDI afirmou que “a Igreja é uma ameaça para o Islão, e se a construção da igreja continua, os cristãos converterão os muçulmanos nas próximas décadas”. Líderes cristãos e muçulmanos expressaram a sua consternação depois dos protestos.

Em 29 de Agosto de 2016 a igreja de São José sofreu uma tentativa de ataque à bomba em Medan, no norte da ilha de Sumatra. Como a bomba não explodiu, o agressor foi atrás do sacerdote com uma arma, enquanto este fazia a homilia. Os paroquianos conseguiram detê-lo até a chegada da polícia. A igreja foi evacuada e realizada uma detonação controlada. O sacerdote apenas sofreu alguns cortes no braço.

Em 13 de Maio de 2018, três igrejas, sendo duas protestantes e a paróquia católica de Santa Maria Imaculada, em Surabaia, sofreram três ataques destruidores. Foram operados por membros de uma mesma família de seis pessoas, incluindo duas meninas pequenas, resultando em treze mortos e quarenta feridos. Segundo a polícia, a família do ataque – mãe, pai, dois filhos de dezasseis e dezoito anos e duas garotas de nove e doze – estava ligada ao movimento Yamaah Ansharut Daulah, um grupo pró-Estado Islâmico actuante na Indonésia. “O marido dirigiu o carro, que continha explosivos, e bateu no portão em frente à primeira igreja. A esposa e as duas filhas participaram do ataque à segunda igreja. Na terceira ofensiva, duas outras crianças andavam de moto, com bombas no colo”. A primeira atingida foi a igreja católica, onde havia sido celebrada uma missa e se preparava para a próxima. Ela foi alvo dos filhos de dezoito e dezasseis anos que cometeram o ataque numa moto. O Papa Francisco manifestou o seu pesar pelos atentados, clamando para que todos “invoquemos o Deus da paz para que faça cessar essas violentas acções, e no coração de todos encontrem espaço: não sentimentos de ódio e violência, mas de reconciliação e de fraternidade”.

Em 8 de Agosto de 2018, a Igreja novamente se mobilizou a fim de auxiliar a população atingida por um terramoto de magnitude 7, em Lombok, que provocou dezassete mortos, mais de trezentos feridos e mais de setenta mil pessoas desalojadas. A Cáritas distribuiu “kits” com produtos de higiene e desenvolveu os primeiros projectos para a reconstrução. O Papa Francisco manifestou o seu pesar pela tragédia.

ESTATÍSTICAS E ESTRUTURA

Segundo dados oficiais, os católicos representam hoje cinco por cento da população como ficou dito anteriormente… O número de católicos é, portanto, de cerca de doze milhões. A Indonésia é essencialmente um país muçulmano, mas o Catolicismo é a fé dominante em certas áreas do País. Existem vários institutos religiosos católicos activos, incluindo os jesuítas, os missionários do Sagrado Coração e os verbitas. Actualmente, a província de Sonda Oriental é a única no País onde o Catolicismo é a maioria, aderida por cerca de 55 por cento da população. Além de Sonda Oriental, há também significativa população católica em Sumatra Setentrional, Kalimantan Ocidental, Celebes Meridional, Molucas e Java Central, especialmente em Muntilan e arredores.

ANDRÉ LAGOS

com Wikipédia