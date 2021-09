ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ LANÇA OBRA PÓSTUMA

José Maria Bártolo homenageado a 8 de Outubro

A Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José e o Instituto Internacional de Macau vão lançar, no dia 8 de Outubro, a título póstumo, a última obra de José Maria Bártolo, antigo aluno do Seminário de São José e ex-colaborador d’O CLARIM, falecido a 26 de Julho, aos 80 anos de idade.

Intitulada “Pétalas ao Vento”, a obra vai ser apresentada por antigos alunos do Seminário de São José, anunciou Rufino Ramos, secretário-geral do Instituto Internacional de Macau, na rede social Facebook. O organismo já se tinha associado ao lançamento das obras de José Maria Bártolo, ainda que a produção do livro, de cunho poético, tenha sido custeada pela Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José, da qual Bártolo era um influente membro. “Antigos colegas do autor farão a apresentação deste terceiro livro de poemas que é uma colectânea de versos que ele tinha preparado ao longo de muitos anos, celebrando a vida, comentando acontecimentos, evocando entes queridos que o deixaram, dando conselhos à juventude e versejando, em rimas soltas, dando azo à sua veia poética”, explica Rufino Ramos.

A publicação de “Pétalas ao Vento” estava a ser ultimada quando José Maria Bártolo faleceu, no final de Julho, vítima de doença prolongada.

Natural de Mogadouro, em Trás-os-Montes, o antigo seminarista já tinha publicado, com o apoio da Associação, duas outras obras de fundo poético. Em “A Última Pérola: Macau” – um poema épico em que é relatada a história do território desde a sua fundação até à transferência de Administração – e em “Arengas à Lua”, Bártolo demonstra uma sólida formação clássica e um apego inexcedível à terra que o acolheu, onde constitui família e faleceu recentemente.

Antigo colaborador d’O CLARIM, para o qual começou a escrever depois de ter desistido da vida eclesiástica, José Maria Bártolo exerceu funções nas Obras Públicas e na Imprensa Oficial, serviço onde assumiu funções de administrador durante um período de dois anos. Em Novembro de 1993 aposentou-se, mas continuou a trabalhar como colaborador do já extinto Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, contribuindo para que o organismo fizesse um uso mais rigoroso da Língua Portuguesa.

Para além do lançamento de “Pétalas ao Vento”, a sessão de homenagem a José Maria Bártolo vai contar ainda com a apresentação de uma segunda obra, de cariz histórico, da autoria de Manuel Basílio. “Sítios com Histórias” vai ser apresentado por Eduardo Tavares, outro antigo aluno do Seminário de São José. Haverá descontos para quem estiver presente na cerimónia de apresentação das obras e quiser adquirir qualquer um dos dois livros.

M.C.