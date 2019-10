70.º ANIVERSÁRIO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

Igreja em Macau rezou pela Nação Chinesa

O bispo D. Stephen Lee presidiu, no passado Domingo, a uma celebração de oração pela Nação Chinesa, no âmbito do 70º Aniversário da República Popular da China. A cerimónia incluiu a exposição do Santíssimo Sacramento, com o qual o prelado benzeu a Assembleia de Fiéis.

Durante a exposição do Santíssimo Sacramento foram cantadas as segundas vésperas de Domingo, com o ritmo a ser pautado por D. Stephen Lee e pelo chanceler da diocese de Macau, padre Cyril Law.

As orações de intercessão pela Nação Chinesa, proferidas em Chinês, Português e Inglês, foram conduzidas pelos seminaristas da Diocese.

D. Stephen Lee iniciou a homilia com uma passagem da Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a qual refere: «Irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade, e para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo» (Tessalonicenses 2: 13-14).

«Devemos estar continuamente agradecidos a Deus por vós, irmãos, a quem o Senhor ama; porque Deus escolheu-vos desde o princípio para serem salvos pelo Espírito santificador e pela fé na verdade», disse D. Stephen Lee, tendo acrescentado: «através da Boa Nova, Ele vos chamou para que compartilhassem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo».

O bispo de Macau desafiou os fiéis a «sempre agradecerem» as dádivas de Deus e darem a conhecer a «glória de nosso Senhor Jesus Cristo».

Segundo D. Stephen Lee, «o amor pelo País[República Popular da China]resulta do mandamento de amar a Deus e amar aos outros – em particular, resulta do mandamento de honrar os pais: piedade filial». Neste contexto, incentivou todos os fiéis a «apreciarem os presentes que Deus deu à China» e exortou-os a «orarem pelos líderes da Nação, para que Deus lhes dê a sabedoria de trazer justiça, paz e bem-estar».

A Redacção