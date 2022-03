QUARESMA: DEPOIS DA VIA-SACRA HÁ TAMBÉM REZA DO TERÇO TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, NA SÉ CATEDRAL

Final de tarde mais espiritual

A paróquia da Sé Catedral já definiu a agenda das actividades religiosas para o Tempo da Quaresma, que termina no próximo dia 14 de Abril.

Depois de ter anunciado a realização de Via-Sacra, todas as sextas-feiras, na igreja da Sé Catedral, às 17:00 horas, em Português (e às 19 horas e 30, em Chinês), o padre Daniel Ribeiro adiantou no último Domingo que após a Via-Sacra em Português haverá também reza do Terço às 17 horas e 30, seguindo-se a habitual missa das 18:00 horas.

Na missa das crianças da Catequese em Português, celebrada no primeiro Domingo de cada mês no edifício do Colégio de São José adjacente ao Paço Episcopal, o vigário paroquial da Sé Catedral para comunidade de língua portuguesa convidou os fiéis a percorrem a Via-Sacra e a participarem na reza do Terço e na Missa.

No próximo Domingo, 13 de Março, a Igreja celebra o Segundo Domingo da Quaresma. De acordo com o “site” da Província Portuguesa dos Dehonianos, “estamos no final da ‘etapa da Galileia’; durante essa etapa, Jesus anunciou a salvação aos pobres, proclamou a libertação aos cativos, fez os cegos recobrar a vista, mandou em liberdade os oprimidos e proclamou o tempo da graça do Senhor (Lc., 4,16-30). À volta de Jesus já se formou esse grupo dos que acolheram a oferta da salvação (os discípulos). Testemunhas das palavras e dos gestos libertadores de Jesus, eles já descobriram que Jesus é o Messias de Deus (Lc., 9,18-20). Também já ouviram dizer que o messianismo de Jesus passa pela cruz (Lc., 9,21-22) e que os discípulos de Jesus devem seguir o mesmo caminho de amor e de entrega da vida (Lc., 9,23-26); mas, antes de subirem a Jerusalém para testemunhar a erupção total da salvação, recebem a revelação do Pai que, no alto de um monte, atesta que Jesus é o Filho bem-amado”.

J.M.E.