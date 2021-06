PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI ENCERRA A SOLENIDADE DO CORPO E SANGUE DE CRISTO

Igrejas e internet convidam os fiéis

A procissão de Corpus Christi sai às ruas de Macau, este Domingo (6 de Junho), seguindo o modelo que vem sendo adoptado pela Diocese desde o início da pandemia de Covid-19. À semelhança das últimas procissões realizadas no território, o ostensório com a hóstia consagrada será transportado de automóvel, estando este decorado com flores.

«Os fiéis que quiserem participar na procissão, podem fazê-lo “online” ou presencialmente nas igrejas por onde irá passar o Santíssimo Sacramento [ver programa no rodapé da página]», disse o padre Daniel Ribeiro, no final da missa dominical, em Português, na igreja de São Domingos, do passado dia 30 de Maio.

Na mesma ocasião, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa adiantou que no âmbito da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo «haverá adoração ao Santíssimo Sacramento, entre o final da missa antecipada [sábado, 5 de Junho]e a manhã de Domingo».

A procissão de Corpus Christi foi recuperada pelo bispo D. Stephen Lee em 2017, que assim devolveu ao calendário litúrgico local uma das mais importantes manifestações de fé. A última procissão de Corpus Christi, antes da interrupção, data de Junho de 1973.

Segundo o padre Daniel Ribeiro, «dado que haverá a [administração da]Primeira Comunhão de algumas crianças da catequese [ver notícia na página 3], não será celebrada a habitual missa das crianças da catequese, que todos os primeiros Domingos de cada mês tem lugar no Colégio de São Paulo [junto ao Paço Episcopal]».

José Miguel Encarnação